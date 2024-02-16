https://ria.ru/20240216/tenty-1927729385.html

Под Владимиром изготавливают маскировочные тенты для техники в зоне СВО

Под Владимиром изготавливают маскировочные тенты для техники в зоне СВО - РИА Новости, 16.02.2024

Под Владимиром изготавливают маскировочные тенты для техники в зоне СВО

Работающее в городе Вязники (Владимирская область) предприятие изготавливает и отправляет в зону специальной военной операции маскировочные тенты для техники и... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:43

2024-02-16T09:43

2024-02-16T09:43

надежные люди

вязники

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 16 фев - РИА Новости. Работающее в городе Вязники (Владимирская область) предприятие изготавливает и отправляет в зону специальной военной операции маскировочные тенты для техники и объектов, сообщила РИА Новости представитель ООО "Предприятие нетканых материалов" Ольга Канаева. "Мы освоили новый вид продукции в связи с СВО… Начали кроить и шить тенты для укрыва военной техники", - рассказала Канаева. По ее словам, на данном этапе предприятие изготавливает тенты 13 расцветок под разные погодные условия и местность, в том числе делают универсальные двуслойные, когда с двух сторон тента нанесен разный маскировочный рисунок. Идею и технологию производства разработал генеральный директор предприятия Сергей Радкевич. Дополнительно изготавливаются маскировочные костюмы для бойцов. Изделия проходят тестирование в зоне СВО. Предприятие реализовало и самостоятельно поставило уже более тысячи тентов, уточнила Канаева. Она добавила, что предприятие также помогает волонтерам в организации пунктов плетения маскировочных сетей. В Вязниках создано шесть таких точек. Для них предприятие изготовило опоры для плетения масксетей и постоянно поставляет необходимый материал.

https://ria.ru/20240216/avtomobil-1927718676.html

вязники

владимирская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вязники, владимирская область