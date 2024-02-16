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Под Владимиром изготавливают маскировочные тенты для техники в зоне СВО - РИА Новости, 16.02.2024
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09:43 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/tenty-1927729385.html
Под Владимиром изготавливают маскировочные тенты для техники в зоне СВО
Под Владимиром изготавливают маскировочные тенты для техники в зоне СВО - РИА Новости, 16.02.2024
Под Владимиром изготавливают маскировочные тенты для техники в зоне СВО
Работающее в городе Вязники (Владимирская область) предприятие изготавливает и отправляет в зону специальной военной операции маскировочные тенты для техники и... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:43
2024-02-16T09:43
надежные люди
вязники
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 16 фев - РИА Новости. Работающее в городе Вязники (Владимирская область) предприятие изготавливает и отправляет в зону специальной военной операции маскировочные тенты для техники и объектов, сообщила РИА Новости представитель ООО "Предприятие нетканых материалов" Ольга Канаева. "Мы освоили новый вид продукции в связи с СВО… Начали кроить и шить тенты для укрыва военной техники", - рассказала Канаева. По ее словам, на данном этапе предприятие изготавливает тенты 13 расцветок под разные погодные условия и местность, в том числе делают универсальные двуслойные, когда с двух сторон тента нанесен разный маскировочный рисунок. Идею и технологию производства разработал генеральный директор предприятия Сергей Радкевич. Дополнительно изготавливаются маскировочные костюмы для бойцов. Изделия проходят тестирование в зоне СВО. Предприятие реализовало и самостоятельно поставило уже более тысячи тентов, уточнила Канаева. Она добавила, что предприятие также помогает волонтерам в организации пунктов плетения маскировочных сетей. В Вязниках создано шесть таких точек. Для них предприятие изготовило опоры для плетения масксетей и постоянно поставляет необходимый материал.
https://ria.ru/20240216/avtomobil-1927718676.html
вязники
владимирская область
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вязники, владимирская область
Надежные люди, Вязники, Владимирская область
Под Владимиром изготавливают маскировочные тенты для техники в зоне СВО

Предприятие под Владимиром изготавливает маскировочные тенты для техники на СВО

© Фото : ООО "Предприятие нетканых материалов""Предприятие нетканых материалов" под Владимиром изготавливает маскировочные тенты для техники в зоне СВО
Предприятие нетканых материалов под Владимиром изготавливает маскировочные тенты для техники в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : ООО "Предприятие нетканых материалов"
"Предприятие нетканых материалов" под Владимиром изготавливает маскировочные тенты для техники в зоне СВО
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 фев - РИА Новости. Работающее в городе Вязники (Владимирская область) предприятие изготавливает и отправляет в зону специальной военной операции маскировочные тенты для техники и объектов, сообщила РИА Новости представитель ООО "Предприятие нетканых материалов" Ольга Канаева.
"Мы освоили новый вид продукции в связи с СВО… Начали кроить и шить тенты для укрыва военной техники", - рассказала Канаева.
© Фото : ООО "Предприятие нетканых материалов""Предприятие нетканых материалов" под Владимиром изготавливает маскировочные тенты для техники в зоне СВО
Предприятие нетканых материалов под Владимиром изготавливает маскировочные тенты для техники в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : ООО "Предприятие нетканых материалов"
"Предприятие нетканых материалов" под Владимиром изготавливает маскировочные тенты для техники в зоне СВО
По ее словам, на данном этапе предприятие изготавливает тенты 13 расцветок под разные погодные условия и местность, в том числе делают универсальные двуслойные, когда с двух сторон тента нанесен разный маскировочный рисунок. Идею и технологию производства разработал генеральный директор предприятия Сергей Радкевич.
Дополнительно изготавливаются маскировочные костюмы для бойцов. Изделия проходят тестирование в зоне СВО. Предприятие реализовало и самостоятельно поставило уже более тысячи тентов, уточнила Канаева.
Она добавила, что предприятие также помогает волонтерам в организации пунктов плетения маскировочных сетей. В Вязниках создано шесть таких точек. Для них предприятие изготовило опоры для плетения масксетей и постоянно поставляет необходимый материал.
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Надежные людиВязникиВладимирская область
 
 
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