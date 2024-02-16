https://ria.ru/20240216/tekhnika-1927748134.html

"За пару месяцев": в ФРГ раскрыли, что сделала Россия с техникой из НАТО

"За пару месяцев": в ФРГ раскрыли, что сделала Россия с техникой из НАТО - РИА Новости, 16.02.2024

"За пару месяцев": в ФРГ раскрыли, что сделала Россия с техникой из НАТО

Российские военные всего за несколько месяцев уничтожили технику и оружие, которые ВСУ получили из стран НАТО, написал немецко-финский предприниматель и бывший... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:36

2024-02-16T11:36

2024-02-16T11:36

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дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские военные всего за несколько месяцев уничтожили технику и оружие, которые ВСУ получили из стран НАТО, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Американские налогоплательщики заплатили за тот мусор, который армия России уничтожила за пару месяцев", — возмутился он.Дотком также отметил, что западные страны специально поставляли Киеву устаревшую технику, чтобы освободиться от ненужного. По его мнению, ни одна другая страна, кроме Украины, не купила бы такое несовременное оружие."У Украины никогда не было шансов", — резюмировал предприниматель.Россия неоднократно предупреждала страны НАТО о последствиях поставок оружия Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240216/priznanie-1927740650.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, megaupload