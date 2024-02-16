https://ria.ru/20240216/tatarstan-1927850146.html

ВРП Татарстана в 2023 году превысил четыре триллиона рублей

ВРП Татарстана в 2023 году превысил четыре триллиона рублей - РИА Новости, 16.02.2024

ВРП Татарстана в 2023 году превысил четыре триллиона рублей

Валовой региональный продукт Татарстана в 2023 году превысил 4 триллиона рублей, темп роста составил 103,6%, сообщил заместитель премьер-министра республики -... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:34

2024-02-16T17:34

2024-02-16T17:36

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 16 фев – РИА Новости. Валовой региональный продукт Татарстана в 2023 году превысил 4 триллиона рублей, темп роста составил 103,6%, сообщил заместитель премьер-министра республики - министр экономики Мидхат Шагиахметов. "Несмотря на сохраняющиеся ограничения и сложности, введение новых и расширение вторичных санаций, вопросы дефицита кадров, ужесточение кредитной политики, предприятия и организации республики продолжают развитие своих производств, сохраняют высокую инвестиционную активность… По итогам 2023 года валовой региональный продукт республики превысил 4 триллиона рублей при темпе роста 103,6%", - сказал Шагиахметов на итоговой коллегии минэкономики Татарстана. По словам министра, наибольший удельный вес в структуре экономики занимает промышленность. Ключевой вклад в динамику промышленного производства обеспечен обрабатывающими отраслями, в первую очередь, за счет роста в машиностроительном комплексе. Продолжает развиваться строительный сектор, который составляет 8% в структуре экономики республики. Благодаря реализации крупномасштабных проектов в дорожном строительстве и высокому уровню ввода жилья второй год подряд в отрасли наблюдаются высокие темпы роста. "Сохранение инвестиционной активности является важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития экономики. По оценке, объем инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года в Татарстане превысил планку в 1 триллион рублей, обеспечив темп роста на уровне 111%", - отметил Шагиахметов. Основной рост инвестиций обеспечен за счет собственных средств предприятий, доля которых составила более 70%. Министр обозначил, что для сохранения темпов роста инвестиций необходимы дальнейшее развитие институциональной среды и улучшение инвестиционного климата, стабильность условий для инвесторов, опережающая подготовка инфраструктуры для проектов, стимулирование инвестиций в технологически сложные проекты.

https://ria.ru/20240214/sotrudnichestvo-1927325572.html

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республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, республика татарстан (татарстан)