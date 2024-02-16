Рейтинг@Mail.ru
"Крупный калибр": назван российский танк, превосходящий аналог из США - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 16.02.2024 (обновлено: 18:53 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/tank-1927729245.html
"Крупный калибр": назван российский танк, превосходящий аналог из США
"Крупный калибр": назван российский танк, превосходящий аналог из США - РИА Новости, 16.02.2024
"Крупный калибр": назван российский танк, превосходящий аналог из США
Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские аналоги Abrams по ряду показателей, пишет журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:42
2024-02-16T18:53
россия
технологии
т-80
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927864578_0:185:3053:1902_1920x0_80_0_0_e124fb422ebfde270d620007856793fb.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские аналоги Abrams по ряду показателей, пишет журнал Military Watch Magazine."Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом располагает пушкой более крупного калибра", — подчеркнули в издании.Кроме того, Т-80БВМ обладает мощным газотурбинным двигателем, что обеспечивает танку хорошую проходимость в экстремальных климатических условиях, говорится в материале. Отмечается, что России с начала спецоперации удалось модернизировать значительное количество военной техники.В начале января командир танкового подразделения ВС России рассказал журналистам, что модернизированные танки Т-80БВМ впервые поступили в подразделения Вооруженных сил России на Запорожском направлении. Он пояснил, что машина имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают ее очень эффективной на поле боя. Танк оснащен новой системой связи, обеспечивающей надежный сигнал на расстоянии до десяти километров, усиленной защитой и рядом других инноваций.Он отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ.
https://ria.ru/20240215/kosmos-1927530409.html
https://ria.ru/20240216/istrebiteli-1927715643.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927864578_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cf76dbe80118fd7a77cd3cee35309221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, т-80
Россия, Технологии, Т-80
"Крупный калибр": назван российский танк, превосходящий аналог из США

MWM: американские танки Abrams уступают российским Т-80БВМ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажей танков Т-80 в зоне СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские аналоги Abrams по ряду показателей, пишет журнал Military Watch Magazine.
"Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом располагает пушкой более крупного калибра", — подчеркнули в издании.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Пушков жестко ответил на заявления США о ядерном оружии России в космосе
15 февраля, 11:59
Кроме того, Т-80БВМ обладает мощным газотурбинным двигателем, что обеспечивает танку хорошую проходимость в экстремальных климатических условиях, говорится в материале. Отмечается, что России с начала спецоперации удалось модернизировать значительное количество военной техники.
В начале января командир танкового подразделения ВС России рассказал журналистам, что модернизированные танки Т-80БВМ впервые поступили в подразделения Вооруженных сил России на Запорожском направлении. Он пояснил, что машина имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают ее очень эффективной на поле боя. Танк оснащен новой системой связи, обеспечивающей надежный сигнал на расстоянии до десяти километров, усиленной защитой и рядом других инноваций.
Он отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ.
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Стало известно, какое оружие Украина захотела купить у Турции
Вчера, 08:58
 
РоссияТехнологииТ-80
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала