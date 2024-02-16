https://ria.ru/20240216/tank-1927729245.html

"Крупный калибр": назван российский танк, превосходящий аналог из США

"Крупный калибр": назван российский танк, превосходящий аналог из США - РИА Новости, 16.02.2024

"Крупный калибр": назван российский танк, превосходящий аналог из США

Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские аналоги Abrams по ряду показателей, пишет журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:42

2024-02-16T09:42

2024-02-16T18:53

россия

технологии

т-80

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927864578_0:185:3053:1902_1920x0_80_0_0_e124fb422ebfde270d620007856793fb.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские аналоги Abrams по ряду показателей, пишет журнал Military Watch Magazine."Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом располагает пушкой более крупного калибра", — подчеркнули в издании.Кроме того, Т-80БВМ обладает мощным газотурбинным двигателем, что обеспечивает танку хорошую проходимость в экстремальных климатических условиях, говорится в материале. Отмечается, что России с начала спецоперации удалось модернизировать значительное количество военной техники.В начале января командир танкового подразделения ВС России рассказал журналистам, что модернизированные танки Т-80БВМ впервые поступили в подразделения Вооруженных сил России на Запорожском направлении. Он пояснил, что машина имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают ее очень эффективной на поле боя. Танк оснащен новой системой связи, обеспечивающей надежный сигнал на расстоянии до десяти километров, усиленной защитой и рядом других инноваций.Он отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ.

https://ria.ru/20240215/kosmos-1927530409.html

https://ria.ru/20240216/istrebiteli-1927715643.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, т-80