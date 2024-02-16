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В Пентагоне утверждают, что Россия потратила на СВО 211 миллиардов долларов - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/svo-1927865642.html
В Пентагоне утверждают, что Россия потратила на СВО 211 миллиардов долларов
В Пентагоне утверждают, что Россия потратила на СВО 211 миллиардов долларов - РИА Новости, 16.02.2024
В Пентагоне утверждают, что Россия потратила на СВО 211 миллиардов долларов
США считают, что Россия недополучит 1,3 триллиона долларов в результате конфликта на Украине, всего РФ якобы потратила на специальную военную операцию 211... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:57
2024-02-16T18:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
в мире
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США считают, что Россия недополучит 1,3 триллиона долларов в результате конфликта на Украине, всего РФ якобы потратила на специальную военную операцию 211 миллиардов долларов, заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона. "Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на прямое финансирование затрат на оснащение, развертывание, поддержание российских операций в Украине", - сказала она в ходе брифинга для журналистов. "С точки зрения потерянного экономического роста, война обошлась России в неожиданные 1,3 триллиона долларов", - добавила она, прояснив, что речь идет о недополученной экономической выгоде до 2026 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230225/ukraina-1854247978.html
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россия, украина, сша, в мире, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, В мире, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Пентагоне утверждают, что Россия потратила на СВО 211 миллиардов долларов

Представительница Пентагона: Россия потратила на СВО 211 миллиардов долларов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США считают, что Россия недополучит 1,3 триллиона долларов в результате конфликта на Украине, всего РФ якобы потратила на специальную военную операцию 211 миллиардов долларов, заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона.
"Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на прямое финансирование затрат на оснащение, развертывание, поддержание российских операций в Украине", - сказала она в ходе брифинга для журналистов.
"С точки зрения потерянного экономического роста, война обошлась России в неожиданные 1,3 триллиона долларов", - добавила она, прояснив, что речь идет о недополученной экономической выгоде до 2026 года.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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