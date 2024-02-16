https://ria.ru/20240216/svo-1927861533.html

Ростовский губернатор прокомментировал сообщение о громком звуке в небе

Ростовский губернатор прокомментировал сообщение о громком звуке в небе - РИА Новости, 16.02.2024

Ростовский губернатор прокомментировал сообщение о громком звуке в небе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что громкие звуки над Ростовом-на-Дону были связаны с выполнением подразделениями ВВС России задач в зоне РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:33

2024-02-16T18:33

2024-02-16T18:33

специальная военная операция на украине

ростовская область

ростов-на-дону

россия

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что громкие звуки над Ростовом-на-Дону были связаны с выполнением подразделениями ВВС России задач в зоне спецоперации. В пятницу около 13.00 мск в небе над разными районами Ростова-на-Дону был слышен громкий звук. В правительстве региона сообщили, что ПВО в Ростовской области не работала. "Отвечая на ваши вопросы про громкие звуки в разных частях области, сообщаю, что, по информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации", - написал Голубев в Telegram-канале. Ситуация в регионе под контролем, отметил он.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927801870.html

ростовская область

ростов-на-дону

россия

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ростовская область, ростов-на-дону, россия, василий голубев