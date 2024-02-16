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Ростовский губернатор прокомментировал сообщение о громком звуке в небе - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/svo-1927861533.html
Ростовский губернатор прокомментировал сообщение о громком звуке в небе
Ростовский губернатор прокомментировал сообщение о громком звуке в небе - РИА Новости, 16.02.2024
Ростовский губернатор прокомментировал сообщение о громком звуке в небе
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что громкие звуки над Ростовом-на-Дону были связаны с выполнением подразделениями ВВС России задач в зоне РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:33
2024-02-16T18:33
специальная военная операция на украине
ростовская область
ростов-на-дону
россия
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что громкие звуки над Ростовом-на-Дону были связаны с выполнением подразделениями ВВС России задач в зоне спецоперации. В пятницу около 13.00 мск в небе над разными районами Ростова-на-Дону был слышен громкий звук. В правительстве региона сообщили, что ПВО в Ростовской области не работала. "Отвечая на ваши вопросы про громкие звуки в разных частях области, сообщаю, что, по информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации", - написал Голубев в Telegram-канале. Ситуация в регионе под контролем, отметил он.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927801870.html
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ростовская область, ростов-на-дону, россия, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия, Василий Голубев
Ростовский губернатор прокомментировал сообщение о громком звуке в небе

Голубев: ВВС выполняют задачи в зоне спецоперации

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что громкие звуки над Ростовом-на-Дону были связаны с выполнением подразделениями ВВС России задач в зоне спецоперации.
В пятницу около 13.00 мск в небе над разными районами Ростова-на-Дону был слышен громкий звук. В правительстве региона сообщили, что ПВО в Ростовской области не работала.
"Отвечая на ваши вопросы про громкие звуки в разных частях области, сообщаю, что, по информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации", - написал Голубев в Telegram-канале.
Ситуация в регионе под контролем, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияВасилий Голубев
 
 
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