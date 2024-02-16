https://ria.ru/20240216/svo-1927857355.html

Красноярский депутат собрался на СВО после высказываний о контрактниках

Красноярский депутат собрался на СВО после высказываний о контрактниках - РИА Новости, 16.02.2024

Красноярский депутат собрался на СВО после высказываний о контрактниках

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту и позже принесший извинения, опубликовал в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:07

2024-02-16T18:07

2024-02-16T19:39

специальная военная операция на украине

евгений ревенко

дмитрий медведев

единая россия

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КРАСНОЯРСК, 16 фев — РИА Новости. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту и позже принесший извинения, опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" заявление об отъезде в зону специальной военной операции. "В связи с моим убытием в зону проведения специальной военной операции на неопределенный срок прошу освободить меня от полномочий председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Красноярского городского совета депутатов", — написал политик.По информации Telegram-канала Brief, накануне Дюков на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее". Замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгений Ревенко сообщил РИА Новости, что партийная комиссия по этике взяла происшествие на особый контроль. В Красноярском горсовете также заявили о недопустимости подобных высказываний. Позже депутат извинился за свои слова. Спикер органа местного самоуправления Наталья Фирюлина назвала заявление коллеги неподобающим. При этом она отметила, что они много лет знакомы, Дюков придерживается искренней патриотической позиции, бывал в зоне СВО и уважительно относится к бойцам. Председатель ЕР Дмитрий Медведев неоднократно призывал вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые восстанавливают порядок, мир и справедливость, защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.

https://ria.ru/20230222/poslanie-1853897407.html

https://ria.ru/20231121/prigovor-1910709808.html

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евгений ревенко, дмитрий медведев, единая россия