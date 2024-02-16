https://ria.ru/20240216/svo-1927768488.html

Крымский университет передал в зону СВО "армейский спрей"

Крымский университет передал в зону СВО "армейский спрей" - РИА Новости, 16.02.2024

Крымский университет передал в зону СВО "армейский спрей"

Сотрудники Крымского федерального университета имени Вернадского передали ко Дню защитника Отечества военнослужащим в зону спецоперации флаконы с антисептиком... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:51

2024-02-16T12:51

2024-02-16T12:51

надежные люди

казанский (приволжский) федеральный университет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники Крымского федерального университета имени Вернадского передали ко Дню защитника Отечества военнослужащим в зону спецоперации флаконы с антисептиком собственного производства – армейским спреем, сообщила пресс-служба вуза. В собранную гуманитарную помощь для военных на передовой кроме продуктов питания, средств гигиены, необходимого оборудования, писем и рисунков от кадетов, вошли также 5 тысячи единиц "армейского спрея", разработанного учеными вуза, сообщили в пресс-службе. "Армейский спрей" – природный антисептик на основе гидролатов лекарственных эфиромасличных культур – чабреца горного и алоэ, средство разработано на базе инжинирингового центра "Генетические и клеточные биотехнологии" КФУ. Спрей можно применять при ожогах, ссадинах, укусах насекомых, травмах, порезах и ранениях, сообщили в вузе. Укомплектованные посылки будут оправлены бойцам 126-й бригады береговой обороны, сообщили в вузе.

https://ria.ru/20240216/tenty-1927729385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казанский (приволжский) федеральный университет