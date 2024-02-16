Рейтинг@Mail.ru
Крымский университет передал в зону СВО "армейский спрей" - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
12:51 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/svo-1927768488.html
Крымский университет передал в зону СВО "армейский спрей"
Крымский университет передал в зону СВО "армейский спрей" - РИА Новости, 16.02.2024
Крымский университет передал в зону СВО "армейский спрей"
Сотрудники Крымского федерального университета имени Вернадского передали ко Дню защитника Отечества военнослужащим в зону спецоперации флаконы с антисептиком... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:51
2024-02-16T12:51
надежные люди
казанский (приволжский) федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927767386_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_da5256abacb0ec26c575d19484cb4b95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники Крымского федерального университета имени Вернадского передали ко Дню защитника Отечества военнослужащим в зону спецоперации флаконы с антисептиком собственного производства – армейским спреем, сообщила пресс-служба вуза. В собранную гуманитарную помощь для военных на передовой кроме продуктов питания, средств гигиены, необходимого оборудования, писем и рисунков от кадетов, вошли также 5 тысячи единиц "армейского спрея", разработанного учеными вуза, сообщили в пресс-службе. "Армейский спрей" – природный антисептик на основе гидролатов лекарственных эфиромасличных культур – чабреца горного и алоэ, средство разработано на базе инжинирингового центра "Генетические и клеточные биотехнологии" КФУ. Спрей можно применять при ожогах, ссадинах, укусах насекомых, травмах, порезах и ранениях, сообщили в вузе. Укомплектованные посылки будут оправлены бойцам 126-й бригады береговой обороны, сообщили в вузе.
https://ria.ru/20240216/tenty-1927729385.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927767386_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_51b802394c33cd07fecccbc4fd00b5f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казанский (приволжский) федеральный университет
Надежные люди, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Крымский университет передал в зону СВО "армейский спрей"

Крымский университет передал в зону СВО флаконы с антисептиком

© Фото : пресс-служба КФУ им. В. И. ВернадскогоГуманитарный груз для бойцов в зоне СВО от КФУ им. В. И. Вернадского
Гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО от КФУ им. В. И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского
Гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО от КФУ им. В. И. Вернадского
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Сотрудники Крымского федерального университета имени Вернадского передали ко Дню защитника Отечества военнослужащим в зону спецоперации флаконы с антисептиком собственного производства – армейским спреем, сообщила пресс-служба вуза.
В собранную гуманитарную помощь для военных на передовой кроме продуктов питания, средств гигиены, необходимого оборудования, писем и рисунков от кадетов, вошли также 5 тысячи единиц "армейского спрея", разработанного учеными вуза, сообщили в пресс-службе.
"Армейский спрей" – природный антисептик на основе гидролатов лекарственных эфиромасличных культур – чабреца горного и алоэ, средство разработано на базе инжинирингового центра "Генетические и клеточные биотехнологии" КФУ. Спрей можно применять при ожогах, ссадинах, укусах насекомых, травмах, порезах и ранениях, сообщили в вузе.
Укомплектованные посылки будут оправлены бойцам 126-й бригады береговой обороны, сообщили в вузе.
Предприятие нетканых материалов под Владимиром изготавливает маскировочные тенты для техники в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Под Владимиром изготавливают маскировочные тенты для техники в зоне СВО
Вчера, 09:43
 
Надежные людиКазанский (Приволжский) федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала