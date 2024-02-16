https://ria.ru/20240216/svet-1927731036.html
Энергетики вернули свет большей части потребителей Волгоградской области
Энергетики вернули свет большей части потребителей Волгоградской области - РИА Новости, 16.02.2024
Энергетики вернули свет большей части потребителей Волгоградской области
Энергетики завершили основные работы по восстановлению нарушенного непогодой энергоснабжения потребителей Волгоградской области, при этом без электричества... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:54
2024-02-16T09:54
2024-02-16T09:54
волгоградская область
луганская народная республика
ростовская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Энергетики завершили основные работы по восстановлению нарушенного непогодой энергоснабжения потребителей Волгоградской области, при этом без электричества остаются свыше 30 тысяч потребителей в Луганской Народной Республике, Орловской и Ростовской областях, работы в этих регионах продолжаются, сообщило Минэнерго РФ. "Электроснабжение потребителей Волгоградской области по сети 6-10 кВ восстановлено. Ведутся работы по 45 заявкам в сети 0,4 кВ", - говорится в сообщении. Также продолжаются аварийно-восстановительные работы в ряде других регионов. "На 8.00 (мск) отключенными остаются потребители: Орловской области – 13 тысяч человек, ЛНР – 10,7 тысячи человек, Ростовской области – 10,1 тысячи человек", - приводит данные министерство.
https://ria.ru/20240213/nepogoda-1926989772.html
волгоградская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, луганская народная республика, ростовская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия
Волгоградская область, Луганская Народная Республика, Ростовская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Происшествия
Энергетики вернули свет большей части потребителей Волгоградской области
Под Волгоградом завершили основные работы по восстановлению энергоснабжения