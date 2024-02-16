https://ria.ru/20240216/svet-1927731036.html

Энергетики вернули свет большей части потребителей Волгоградской области

Энергетики вернули свет большей части потребителей Волгоградской области - РИА Новости, 16.02.2024

Энергетики вернули свет большей части потребителей Волгоградской области

Энергетики завершили основные работы по восстановлению нарушенного непогодой энергоснабжения потребителей Волгоградской области, при этом без электричества... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:54

2024-02-16T09:54

2024-02-16T09:54

волгоградская область

луганская народная республика

ростовская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Энергетики завершили основные работы по восстановлению нарушенного непогодой энергоснабжения потребителей Волгоградской области, при этом без электричества остаются свыше 30 тысяч потребителей в Луганской Народной Республике, Орловской и Ростовской областях, работы в этих регионах продолжаются, сообщило Минэнерго РФ. "Электроснабжение потребителей Волгоградской области по сети 6-10 кВ восстановлено. Ведутся работы по 45 заявкам в сети 0,4 кВ", - говорится в сообщении. Также продолжаются аварийно-восстановительные работы в ряде других регионов. "На 8.00 (мск) отключенными остаются потребители: Орловской области – 13 тысяч человек, ЛНР – 10,7 тысячи человек, Ростовской области – 10,1 тысячи человек", - приводит данные министерство.

https://ria.ru/20240213/nepogoda-1926989772.html

волгоградская область

луганская народная республика

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоградская область, луганская народная республика, ростовская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия