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Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества - РИА Новости, 16.02.2024
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества
Мосгорсуд признал законным арест главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о возбуждении вражды из-за его поста об участниках СВО,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:21
2024-02-16T13:21
2024-02-16T13:21
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о возбуждении вражды из-за его поста об участниках СВО, сообщили РИА Новости в суде. "Суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Замоскворецкий суд Москвы 19 января отправил Баратова в СИЗО. Ему предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По версии следствия, Баратов в "Одноклассниках" прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО. Вину он не признал, сообщал СК.
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происшествия, москва, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), одноклассники
Происшествия, Москва, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Одноклассники
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества по делу о разжигании розни