https://ria.ru/20240216/sud-1927778314.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества - РИА Новости, 16.02.2024

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу узбекского землячества

Мосгорсуд признал законным арест главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о возбуждении вражды из-за его поста об участниках СВО,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:21

2024-02-16T13:21

2024-02-16T13:21

происшествия

москва

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

одноклассники

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о возбуждении вражды из-за его поста об участниках СВО, сообщили РИА Новости в суде. "Суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Замоскворецкий суд Москвы 19 января отправил Баратова в СИЗО. Ему предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По версии следствия, Баратов в "Одноклассниках" прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО. Вину он не признал, сообщал СК.

https://ria.ru/20231102/instrument-1906994051.html

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происшествия, москва, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), одноклассники