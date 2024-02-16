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Суд в Москве отклонил иск к МТС из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 16.02.2024
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12:06 16.02.2024 (обновлено: 16:12 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/sud-1927756423.html
Суд в Москве отклонил иск к МТС из-за "голой вечеринки"
Суд в Москве отклонил иск к МТС из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 16.02.2024
Суд в Москве отклонил иск к МТС из-за "голой вечеринки"
Таганский суд Москвы отклонил иск к компании МТС с требованием компенсации в миллиард долларов за "голую вечеринку" в клубе "Мутабор", сообщил корреспондент РИА РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:06
2024-02-16T16:12
москва
мтс
"голая вечеринка"
происшествия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Таганский суд Москвы отклонил иск к компании МТС с требованием компенсации в миллиард долларов за "голую вечеринку" в клубе "Мутабор", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.&quot;В удовлетворении искового заявления Трещева Александра Станиславовича к ПАО &quot;МТС&quot; отказать&quot;, — сказала судья Ольга Синельникова.Трещев не пришел в суд и ходатайствовал о переносе заседания из-за нехватки времени для подготовки к нему, ответчик возражал. В итоге слушания начались в отсутствие истца.В МТС в январе заявляли РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не спонсировали его и не участвовали в организации вечеринки. Но Трещев утверждал в беседе с агентством, что компания участвовала в рекламной интеграции с блогерами, освещавшими вечеринку. Кроме того, ее посетил бывший вице-президент МТС Игорь Мишин.На заседании в пятницу представитель МТС также отметил, что компания не выступала организатором мероприятия в "Мутаборе". Юрист указал, что судебный акт Лефортовского суда от 23 декабря дословно установил организатора и "это иное лицо, не ПАО "МТС".Он напомнил, что Мишина освободили от должности директора "МТС Медиа" задолго до вечеринки. &quot;Утверждение истца, что на вечеринке присутствовал директор &quot;МТС Медиа&quot;, является нерелевантным, не относится к предмету доказывания, Мишин Игорь Николаевич освобожден от должности достаточно давно. Если он и был там, то как частное лицо&quot;, — пояснил юрист.Трещев требовал от МТС перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".На этой неделе Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе "Мутабор". Истец Анастасия Пак требует с каждого по одному миллиарду долларов в фонд "Защитники Отечества".Кроме того, Таганский суд Москвы рассматривает иск некого Олега Останина, который требует от МТС компенсации морального вреда в десять миллионов рублей.
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
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москва, мтс, "голая вечеринка", происшествия
Москва, МТС, "Голая вечеринка", Происшествия
Суд в Москве отклонил иск к МТС из-за "голой вечеринки"

Суд в Москве отклонил иск на миллиард долларов к МТС из-за "голой вечеринки"

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Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Таганский суд Москвы отклонил иск к компании МТС с требованием компенсации в миллиард долларов за "голую вечеринку" в клубе "Мутабор", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"В удовлетворении искового заявления Трещева Александра Станиславовича к ПАО "МТС" отказать", — сказала судья Ольга Синельникова.

Трещев не пришел в суд и ходатайствовал о переносе заседания из-за нехватки времени для подготовки к нему, ответчик возражал. В итоге слушания начались в отсутствие истца.
В МТС в январе заявляли РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не спонсировали его и не участвовали в организации вечеринки. Но Трещев утверждал в беседе с агентством, что компания участвовала в рекламной интеграции с блогерами, освещавшими вечеринку. Кроме того, ее посетил бывший вице-президент МТС Игорь Мишин.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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На заседании в пятницу представитель МТС также отметил, что компания не выступала организатором мероприятия в "Мутаборе". Юрист указал, что судебный акт Лефортовского суда от 23 декабря дословно установил организатора и "это иное лицо, не ПАО "МТС".
Он напомнил, что Мишина освободили от должности директора "МТС Медиа" задолго до вечеринки.
«

"Утверждение истца, что на вечеринке присутствовал директор "МТС Медиа", является нерелевантным, не относится к предмету доказывания, Мишин Игорь Николаевич освобожден от должности достаточно давно. Если он и был там, то как частное лицо", — пояснил юрист.

Трещев требовал от МТС перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".
На этой неделе Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе "Мутабор". Истец Анастасия Пак требует с каждого по одному миллиарду долларов в фонд "Защитники Отечества".
Кроме того, Таганский суд Москвы рассматривает иск некого Олега Останина, который требует от МТС компенсации морального вреда в десять миллионов рублей.
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