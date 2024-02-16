https://ria.ru/20240216/sud-1927756423.html

Суд в Москве отклонил иск к МТС из-за "голой вечеринки"

Суд в Москве отклонил иск к МТС из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 16.02.2024

Суд в Москве отклонил иск к МТС из-за "голой вечеринки"

Таганский суд Москвы отклонил иск к компании МТС с требованием компенсации в миллиард долларов за "голую вечеринку" в клубе "Мутабор", сообщил корреспондент РИА РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:06

2024-02-16T12:06

2024-02-16T16:12

москва

мтс

"голая вечеринка"

происшествия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Таганский суд Москвы отклонил иск к компании МТС с требованием компенсации в миллиард долларов за "голую вечеринку" в клубе "Мутабор", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении искового заявления Трещева Александра Станиславовича к ПАО "МТС" отказать", — сказала судья Ольга Синельникова.Трещев не пришел в суд и ходатайствовал о переносе заседания из-за нехватки времени для подготовки к нему, ответчик возражал. В итоге слушания начались в отсутствие истца.В МТС в январе заявляли РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не спонсировали его и не участвовали в организации вечеринки. Но Трещев утверждал в беседе с агентством, что компания участвовала в рекламной интеграции с блогерами, освещавшими вечеринку. Кроме того, ее посетил бывший вице-президент МТС Игорь Мишин.На заседании в пятницу представитель МТС также отметил, что компания не выступала организатором мероприятия в "Мутаборе". Юрист указал, что судебный акт Лефортовского суда от 23 декабря дословно установил организатора и "это иное лицо, не ПАО "МТС".Он напомнил, что Мишина освободили от должности директора "МТС Медиа" задолго до вечеринки. "Утверждение истца, что на вечеринке присутствовал директор "МТС Медиа", является нерелевантным, не относится к предмету доказывания, Мишин Игорь Николаевич освобожден от должности достаточно давно. Если он и был там, то как частное лицо", — пояснил юрист.Трещев требовал от МТС перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".На этой неделе Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе "Мутабор". Истец Анастасия Пак требует с каждого по одному миллиарду долларов в фонд "Защитники Отечества".Кроме того, Таганский суд Москвы рассматривает иск некого Олега Останина, который требует от МТС компенсации морального вреда в десять миллионов рублей.

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

https://ria.ru/20231221/mizulina-1917216115.html

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москва, мтс, "голая вечеринка", происшествия