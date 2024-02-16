Суд в Москве рассмотрит иск на миллиард к МТС из-за "голой вечеринки"
Суд в Москве рассмотрит иск на миллиард долларов к МТС из-за "голой вечеринки"
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу иска к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку" в клубе "Мутабор", сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание по существу назначено на 16 февраля в 11.30 мск.
Истец Александр Трещев настаивает, что оператор должен перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Изначально он требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, но ее суд удалил из ответчиков. До этого суды в Москве несколько раз отказывались принимать аналогичные иски к рассмотрению. Третий иск, от Трещева, все-таки был принят.
На этой неделе аналогичный иск зарегистрировал Лефортовский суд Москвы к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе "Мутабор". Истец Анастасия Пак требует с каждого по одному миллиарду долларов в тот же фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Кроме того, Таганский суд Москвы рассматривает иск некого Олега Останина, который требует от МТС компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей.
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
В компании МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".