Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве рассмотрит иск на миллиард к МТС из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/sud-1927695125.html
Суд в Москве рассмотрит иск на миллиард к МТС из-за "голой вечеринки"
Суд в Москве рассмотрит иск на миллиард к МТС из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 16.02.2024
Суд в Москве рассмотрит иск на миллиард к МТС из-за "голой вечеринки"
Таганский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу иска к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку" в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T00:24
2024-02-16T00:24
происшествия
москва
анастасия ивлеева
александр трещев
владимир евтушенков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу иска к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку" в клубе "Мутабор", сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание по существу назначено на 16 февраля в 11.30 мск. Истец Александр Трещев настаивает, что оператор должен перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Изначально он требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, но ее суд удалил из ответчиков. До этого суды в Москве несколько раз отказывались принимать аналогичные иски к рассмотрению. Третий иск, от Трещева, все-таки был принят. На этой неделе аналогичный иск зарегистрировал Лефортовский суд Москвы к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе "Мутабор". Истец Анастасия Пак требует с каждого по одному миллиарду долларов в тот же фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Кроме того, Таганский суд Москвы рассматривает иск некого Олега Останина, который требует от МТС компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей. Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В компании МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".
https://realty.ria.ru/20240205/mutabor-1925474770.html
https://ria.ru/20240131/okhlobystin-1924581236.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, анастасия ивлеева, александр трещев, владимир евтушенков
Происшествия, Москва, Анастасия Ивлеева, Александр Трещев, Владимир Евтушенков
Суд в Москве рассмотрит иск на миллиард к МТС из-за "голой вечеринки"

Суд в Москве рассмотрит иск на миллиард долларов к МТС из-за "голой вечеринки"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу приступит к рассмотрению по существу иска к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за "голую вечеринку" в клубе "Мутабор", сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание по существу назначено на 16 февраля в 11.30 мск.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Владельцы "Мутабора" оспорили запрет использовать здание клуба
5 февраля, 13:37
Истец Александр Трещев настаивает, что оператор должен перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Изначально он требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, но ее суд удалил из ответчиков. До этого суды в Москве несколько раз отказывались принимать аналогичные иски к рассмотрению. Третий иск, от Трещева, все-таки был принят.
На этой неделе аналогичный иск зарегистрировал Лефортовский суд Москвы к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе "Мутабор". Истец Анастасия Пак требует с каждого по одному миллиарду долларов в тот же фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Кроме того, Таганский суд Москвы рассматривает иск некого Олега Останина, который требует от МТС компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей.
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
В компании МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Охлобыстин считает, что участников "голой вечеринки" простят в обществе
31 января, 14:31
 
ПроисшествияМоскваАнастасия ИвлееваАлександр ТрещевВладимир Евтушенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала