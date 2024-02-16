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Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года - РИА Новости, 16.02.2024
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15:18 16.02.2024 (обновлено: 15:30 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/stavka-1927805217.html
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года - РИА Новости, 16.02.2024
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года
Банк России видит пространство для снижения ставки, при этом большинство членов совета директоров считает, что первое снижение может произойти во второй... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:18
2024-02-16T15:30
экономика
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России видит пространство для снижения ставки, при этом большинство членов совета директоров считает, что первое снижение может произойти во второй половине 2024 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года."Что касается пространства для снижения ставки - оно действительно есть, но на наш взгляд будет происходить постепенно и плавно... Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки: разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года

Набиуллина: первое снижение ключевой ставки может пройти во второй половине года

© РИА Новости / ЦБ РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / ЦБ РФ
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России видит пространство для снижения ставки, при этом большинство членов совета директоров считает, что первое снижение может произойти во второй половине 2024 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года.
"Что касается пространства для снижения ставки - оно действительно есть, но на наш взгляд будет происходить постепенно и плавно... Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки: разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
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