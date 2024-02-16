https://ria.ru/20240216/stavka-1927780680.html

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых - РИА Новости, 16.02.2024

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления ЦБ. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:31

2024-02-16T13:31

2024-02-16T13:54

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления ЦБ."Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00 процентов годовых", — отметил регулятор.Это стало первой паузой с июня прошлого года.Банк России с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко поднял показатель на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил три процентных пункта, а в декабре — еще один процентный пункт, доведя показатель до 16 процентов.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России в эту пятницу на фоне стабилизации ситуации с инфляцией и инфляционными ожиданиями, а также из-за необходимости оценить эффект от уже принятых решений сохранит ключевую ставку на текущем уровне.

https://ria.ru/20240130/tsentrobank-1924298829.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)