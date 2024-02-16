https://ria.ru/20240216/stavka-1927780680.html
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых - РИА Новости, 16.02.2024
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления ЦБ. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:31
2024-02-16T13:31
2024-02-16T13:54
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления ЦБ."Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00 процентов годовых", — отметил регулятор.Это стало первой паузой с июня прошлого года.Банк России с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко поднял показатель на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил три процентных пункта, а в декабре — еще один процентный пункт, доведя показатель до 16 процентов.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России в эту пятницу на фоне стабилизации ситуации с инфляцией и инфляционными ожиданиями, а также из-за необходимости оценить эффект от уже принятых решений сохранит ключевую ставку на текущем уровне.
https://ria.ru/20240130/tsentrobank-1924298829.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, следует из заявления
ЦБ.
«
"Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00 процентов годовых", — отметил регулятор.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Это стало первой паузой с июня прошлого года.
Банк России с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко поднял показатель на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил три процентных пункта, а в декабре — еще один процентный пункт, доведя показатель до 16 процентов.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что Банк России в эту пятницу на фоне стабилизации ситуации с инфляцией и инфляционными ожиданиями, а также из-за необходимости оценить эффект от уже принятых решений сохранит ключевую ставку на текущем уровне.
Центробанк обновит формат публикации решений по ключевой ставке