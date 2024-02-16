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Аналитики ожидают первой паузы в цикле повышения ключевой ставки - РИА Новости, 16.02.2024
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00:11 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/stavka-1927694824.html
Аналитики ожидают первой паузы в цикле повышения ключевой ставки
Аналитики ожидают первой паузы в цикле повышения ключевой ставки - РИА Новости, 16.02.2024
Аналитики ожидают первой паузы в цикле повышения ключевой ставки
Банк России в пятницу на фоне стабилизации инфляции и необходимости оценить эффект от уже принятых решений сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, это... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T00:11
2024-02-16T00:11
экономика
ипотека
россия
эльвира набиуллина
михаил васильев
центральный банк рф (цб рф)
бкс мир инвестиций
промсвязьбанк
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России в пятницу на фоне стабилизации инфляции и необходимости оценить эффект от уже принятых решений сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, это станет первой паузой с июня прошлого года, считают опрошенные РИА Новости аналитики. ЦБ с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. Пока инфляция почти не реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики: в январе она оставалась вблизи декабрьских уровней и составила 7,44% год к году. В то же время инфляционные ожидания россиян на год вперед в феврале снизились до 11,9% с январских 12,7%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости в конце января говорила, что снижение ставки в России возможно после устойчивого тренда на замедление инфляции в стране, скорее, во втором полугодии этого года. "Наш базовый прогноз - ЦБ сохранит ставку на уровне 16%. Мы видим первые признаки стабилизации инфляции. Второй месяц подряд годовые темпы инфляции равны 7.4%. Цены перестали расти, появились первые признаки замедления роста", - говорит главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов прогнозирует, что ЦБ займет выжидательную позицию и не станет менять ключевую ставку, при этом сигнал о дальнейших действиях будет нейтральным. Поддерживает такое мнение и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, отмечая, что пока инфляция находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. А старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов указывает, что с учетом последних данных Банк России может дать сигнал о возможности сохранения ставки на текущем уровне в течение более продолжительного периода. "Накопленная сумма уже принятых решений и первые данные об их влиянии теоретически допускают как сохранение, так и повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. На мой взгляд, вероятность сохранения ключевой ставки все-таки несколько выше вероятности ее повышения. В случае же повышения, очень вероятно, что это будет последнее повышение в нынешнем цикле", - считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
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экономика, ипотека, россия, эльвира набиуллина, михаил васильев, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, промсвязьбанк
Экономика, Ипотека, Россия, Эльвира Набиуллина, Михаил Васильев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БКС Мир инвестиций, Промсвязьбанк
Аналитики ожидают первой паузы в цикле повышения ключевой ставки

Аналитики ожидают первой паузы в цикле повышения ключевой ставки в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России в пятницу на фоне стабилизации инфляции и необходимости оценить эффект от уже принятых решений сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, это станет первой паузой с июня прошлого года, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
ЦБ с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
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Пока инфляция почти не реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики: в январе она оставалась вблизи декабрьских уровней и составила 7,44% год к году. В то же время инфляционные ожидания россиян на год вперед в феврале снизились до 11,9% с январских 12,7%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости в конце января говорила, что снижение ставки в России возможно после устойчивого тренда на замедление инфляции в стране, скорее, во втором полугодии этого года.
"Наш базовый прогноз - ЦБ сохранит ставку на уровне 16%. Мы видим первые признаки стабилизации инфляции. Второй месяц подряд годовые темпы инфляции равны 7.4%. Цены перестали расти, появились первые признаки замедления роста", - говорит главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов прогнозирует, что ЦБ займет выжидательную позицию и не станет менять ключевую ставку, при этом сигнал о дальнейших действиях будет нейтральным. Поддерживает такое мнение и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, отмечая, что пока инфляция находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. А старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов указывает, что с учетом последних данных Банк России может дать сигнал о возможности сохранения ставки на текущем уровне в течение более продолжительного периода.
"Накопленная сумма уже принятых решений и первые данные об их влиянии теоретически допускают как сохранение, так и повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. На мой взгляд, вероятность сохранения ключевой ставки все-таки несколько выше вероятности ее повышения. В случае же повышения, очень вероятно, что это будет последнее повышение в нынешнем цикле", - считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
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ЭкономикаИпотекаРоссияЭльвира НабиуллинаМихаил ВасильевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БКС Мир инвестицийПромсвязьбанк
 
 
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