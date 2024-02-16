https://ria.ru/20240216/stavka-1927694824.html

Аналитики ожидают первой паузы в цикле повышения ключевой ставки

Аналитики ожидают первой паузы в цикле повышения ключевой ставки - РИА Новости, 16.02.2024

Аналитики ожидают первой паузы в цикле повышения ключевой ставки

Банк России в пятницу на фоне стабилизации инфляции и необходимости оценить эффект от уже принятых решений сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, это... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T00:11

2024-02-16T00:11

2024-02-16T00:11

экономика

ипотека

россия

эльвира набиуллина

михаил васильев

центральный банк рф (цб рф)

бкс мир инвестиций

промсвязьбанк

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России в пятницу на фоне стабилизации инфляции и необходимости оценить эффект от уже принятых решений сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, это станет первой паузой с июня прошлого года, считают опрошенные РИА Новости аналитики. ЦБ с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. Пока инфляция почти не реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики: в январе она оставалась вблизи декабрьских уровней и составила 7,44% год к году. В то же время инфляционные ожидания россиян на год вперед в феврале снизились до 11,9% с январских 12,7%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости в конце января говорила, что снижение ставки в России возможно после устойчивого тренда на замедление инфляции в стране, скорее, во втором полугодии этого года. "Наш базовый прогноз - ЦБ сохранит ставку на уровне 16%. Мы видим первые признаки стабилизации инфляции. Второй месяц подряд годовые темпы инфляции равны 7.4%. Цены перестали расти, появились первые признаки замедления роста", - говорит главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов прогнозирует, что ЦБ займет выжидательную позицию и не станет менять ключевую ставку, при этом сигнал о дальнейших действиях будет нейтральным. Поддерживает такое мнение и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, отмечая, что пока инфляция находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. А старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов указывает, что с учетом последних данных Банк России может дать сигнал о возможности сохранения ставки на текущем уровне в течение более продолжительного периода. "Накопленная сумма уже принятых решений и первые данные об их влиянии теоретически допускают как сохранение, так и повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. На мой взгляд, вероятность сохранения ключевой ставки все-таки несколько выше вероятности ее повышения. В случае же повышения, очень вероятно, что это будет последнее повышение в нынешнем цикле", - считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

https://ria.ru/20240212/kreditovanie-1926914122.html

https://ria.ru/20240215/moshenniki-1927584230.html

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экономика, ипотека, россия, эльвира набиуллина, михаил васильев, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, промсвязьбанк