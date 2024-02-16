https://ria.ru/20240216/startapy-1927814048.html

ВТБ профинансирует стартапы для развития Калининградской области

ВТБ профинансирует стартапы для развития Калининградской области - РИА Новости, 16.02.2024

ВТБ профинансирует стартапы для развития Калининградской области

ВТБ инвестирует в проекты-маяки в рамках пяти направлений развития Калининградской области: новая экономика, ориентированная на знания и технологии,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:54

2024-02-16T15:54

2024-02-16T15:54

технологии

калининградская область

калининград

денис бортников

антон алиханов

втб

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВТБ инвестирует в проекты-маяки в рамках пяти направлений развития Калининградской области: новая экономика, ориентированная на знания и технологии, агропромышленный комплекс, туризм, здравоохранение и экология, сообщает пресс-служба банка. Об этом стало известно в рамках "Дня бизнеса", который завершился в пятницу в Калининграде. В ходе мероприятия презентовали новый формат конкурса стартапов "Бизнес Баттл" с увеличенным призовым фондом и дополнительными бонусами для победителей. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и ведущие предприниматели региона обсудили роль среднего и малого бизнеса в развитии экономики, сложности конкуренции с крупными игроками и привлечения инвестиций, перспективы развития семейного бизнеса, а также необходимые меры поддержки и финансовые услуги для предпринимателей, говорится в сообщении. "По нашей оценке, недостаток инвестиций и предпринимательского опыта – одни из сдерживающих факторов на ранних стадиях развития бизнеса. <…> Поэтому нам близка миссия конкурса "Бизнес Баттл" − он уже дал путевку в жизнь десяткам стартапов, которые успешно работают в сфере производства и услуг Калининградской области, а в этом году станет "воронкой" для проектов в рамках якорных направлений региона. Это один из примеров эффективного сотрудничества бизнеса и власти по стимулированию предпринимательской деятельности", − отметил Бортников, слова которого приводит пресс-служба. Конкурс стартапов "Бизнес Баттл" проходит в Калининградской области шестой год подряд. Представить на конкурс свой проект на любом этапе реализации – от идеи до уже действующего бизнеса − могут все желающие, для этого достаточно заполнить заявку на сайте и прикрепить к ней короткий видеоролик. Наставники – опытные предприниматели региона отбирают в очные этапы самые перспективные проекты, которым предстоит пройти несколько этапов акселерации, побороться за выход в финал и призы от партнеров. За время своего существования на конкурс поступило 600 проектов в разных сферах жизни региона, а акселерацию прошли более 100 предпринимателей, напомнили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20240208/vtb-1926147792.html

https://ria.ru/20240206/predprinimateli-1925626429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, калининградская область, калининград, денис бортников, антон алиханов, втб