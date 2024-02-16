https://ria.ru/20240216/ssha-1927788188.html

В США составили альтернативный законопроект о помощи Украине

В США составили альтернативный законопроект о помощи Украине - РИА Новости, 16.02.2024

В США составили альтернативный законопроект о помощи Украине

Американские конгрессмены составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, который также предусматривает ужесточение охраны границы,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:12

2024-02-16T14:12

2024-02-16T20:10

в мире

сша

украина

израиль

майк джонсон

тайвань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_f0836b1715a1db571c2f1b1685814543.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американские конгрессмены составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, который также предусматривает ужесточение охраны границы, сообщило издание Punchbowl."Законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, которым въезд не разрешен, для обеспечения оперативного контроля над границами США, потребует от сотрудников миграционной службы задерживать и немедленно высылать иностранцев, которым не разрешен въезд", — говорится в заявлении офиса одного из инициаторов законопроекта, республиканца Брайана Фитцпатрика.Кроме того, документ предусматривает выделение 66,32 миллиарда долларов для Украины, Израиля и Тайваня.Отмечается, что действие проекта распространяется только на год. В его рамках 47,69 миллиарда долларов пойдут на поддержку обороны Украины, 10,4 миллиарда — на помощь Израилю, 5,4 миллиарда — на Индо-Тихоокеанский регион, 2,4 миллиарда — на поддержку американских операций на Ближнем Востоке.В поддержку документа выступают по пять членов палаты представителей от республиканцев и демократов.Во вторник сенат принял законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Авторы при этом исключили из проекта пункты о финансировании мер по охране границы и реформы для борьбы с миграционным кризисом в самих Соединенных Штатах.Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся заставить принять проект о помощи Киеву.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927761653.html

https://ria.ru/20240216/palata-1927697987.html

сша

украина

израиль

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, израиль, майк джонсон, тайвань