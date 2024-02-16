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В США составили альтернативный законопроект о помощи Украине - РИА Новости, 16.02.2024
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14:12 16.02.2024 (обновлено: 20:10 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/ssha-1927788188.html
В США составили альтернативный законопроект о помощи Украине
В США составили альтернативный законопроект о помощи Украине - РИА Новости, 16.02.2024
В США составили альтернативный законопроект о помощи Украине
Американские конгрессмены составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, который также предусматривает ужесточение охраны границы,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:12
2024-02-16T20:10
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американские конгрессмены составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, который также предусматривает ужесточение охраны границы, сообщило издание Punchbowl."Законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, которым въезд не разрешен, для обеспечения оперативного контроля над границами США, потребует от сотрудников миграционной службы задерживать и немедленно высылать иностранцев, которым не разрешен въезд", — говорится в заявлении офиса одного из инициаторов законопроекта, республиканца Брайана Фитцпатрика.Кроме того, документ предусматривает выделение 66,32 миллиарда долларов для Украины, Израиля и Тайваня.Отмечается, что действие проекта распространяется только на год. В его рамках 47,69 миллиарда долларов пойдут на поддержку обороны Украины, 10,4 миллиарда — на помощь Израилю, 5,4 миллиарда — на Индо-Тихоокеанский регион, 2,4 миллиарда — на поддержку американских операций на Ближнем Востоке.В поддержку документа выступают по пять членов палаты представителей от республиканцев и демократов.Во вторник сенат принял законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Авторы при этом исключили из проекта пункты о финансировании мер по охране границы и реформы для борьбы с миграционным кризисом в самих Соединенных Штатах.Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся заставить принять проект о помощи Киеву.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927761653.html
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в мире, сша, украина, израиль, майк джонсон, тайвань
В мире, США, Украина, Израиль, Майк Джонсон, Тайвань
В США составили альтернативный законопроект о помощи Украине

В США составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю, Тайваню

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американские конгрессмены составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, который также предусматривает ужесточение охраны границы, сообщило издание Punchbowl.
"Законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, которым въезд не разрешен, для обеспечения оперативного контроля над границами США, потребует от сотрудников миграционной службы задерживать и немедленно высылать иностранцев, которым не разрешен въезд", — говорится в заявлении офиса одного из инициаторов законопроекта, республиканца Брайана Фитцпатрика.
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Кроме того, документ предусматривает выделение 66,32 миллиарда долларов для Украины, Израиля и Тайваня.
Отмечается, что действие проекта распространяется только на год. В его рамках 47,69 миллиарда долларов пойдут на поддержку обороны Украины, 10,4 миллиарда — на помощь Израилю, 5,4 миллиарда — на Индо-Тихоокеанский регион, 2,4 миллиарда — на поддержку американских операций на Ближнем Востоке.
В поддержку документа выступают по пять членов палаты представителей от республиканцев и демократов.
Во вторник сенат принял законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Авторы при этом исключили из проекта пункты о финансировании мер по охране границы и реформы для борьбы с миграционным кризисом в самих Соединенных Штатах.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся заставить принять проект о помощи Киеву.
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