https://ria.ru/20240216/ssha-1927747004.html

США создадут гиперзвуковое оружие, заявил аналитик

США создадут гиперзвуковое оружие, заявил аналитик - РИА Новости, 16.02.2024

США создадут гиперзвуковое оружие, заявил аналитик

Соединенные Штаты настойчиво ведут работы в области гиперзвукового оружия и рано или поздно его создадут, по этому поводу не стоит питать иллюзий, заявил РИА... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:29

2024-02-16T11:29

2024-02-16T11:29

сша

россия

игорь коротченко

министерство обороны сша

московский авиационный институт

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты настойчиво ведут работы в области гиперзвукового оружия и рано или поздно его создадут, по этому поводу не стоит питать иллюзий, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя сообщения о создании в США нового топлива для гиперзвуковых ракет. Как сообщила заместитель министра обороны США Хайди Шу, ученые из американских университетов разработали специальное топливо, способное утроить дальность применения гиперзвукового оружия. Она не уточнила, о каких именно университетах идет речь. "США настойчиво ведут работы в области гиперзвуковых технологий и разработки соответствующих изделий, и если у них пока успехов нет, это не означает, что их не будет, не надо питать иллюзий. Для реализации финального серийного изделия важны соответствующие заделы. Это композиционные материалы, способные выдержать длительный полет в атмосфере с высокой температурой, это система наведения, это топливо. В данном случае можно судить, что решением всех этих задач занимаются не только подрядчики Пентагона, но и американские университеты и вузы. Сам подход свидетельствует, что американцы настойчиво работают – это один из важных военно-технических приоритетов США", - отметил Коротченко. Эксперт добавил, что в этой связи в России также нужно укреплять взаимодействие между ведущими корпорациями в сфере разработки и производства гиперзвуковых ракет и соответствующими вузами – МАИ, МГТУ им. Баумана, МФТИ и другими. "Необходимы укреплять это взаимодействие, чтобы по прикладным заданиям соответствующих наших КБ высшая школа подключалась с практической точки зрения не только в области подготовки кадров, но и с точки зрения конкретных исследований", - пояснил Коротченко.

https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927686169.html

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сша, россия, игорь коротченко, министерство обороны сша, московский авиационный институт, московский физико-технический институт