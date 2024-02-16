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США создадут гиперзвуковое оружие, заявил аналитик
США создадут гиперзвуковое оружие, заявил аналитик - РИА Новости, 16.02.2024
США создадут гиперзвуковое оружие, заявил аналитик
Соединенные Штаты настойчиво ведут работы в области гиперзвукового оружия и рано или поздно его создадут, по этому поводу не стоит питать иллюзий, заявил РИА... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:29
2024-02-16T11:29
2024-02-16T11:29
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты настойчиво ведут работы в области гиперзвукового оружия и рано или поздно его создадут, по этому поводу не стоит питать иллюзий, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя сообщения о создании в США нового топлива для гиперзвуковых ракет. Как сообщила заместитель министра обороны США Хайди Шу, ученые из американских университетов разработали специальное топливо, способное утроить дальность применения гиперзвукового оружия. Она не уточнила, о каких именно университетах идет речь. "США настойчиво ведут работы в области гиперзвуковых технологий и разработки соответствующих изделий, и если у них пока успехов нет, это не означает, что их не будет, не надо питать иллюзий. Для реализации финального серийного изделия важны соответствующие заделы. Это композиционные материалы, способные выдержать длительный полет в атмосфере с высокой температурой, это система наведения, это топливо. В данном случае можно судить, что решением всех этих задач занимаются не только подрядчики Пентагона, но и американские университеты и вузы. Сам подход свидетельствует, что американцы настойчиво работают – это один из важных военно-технических приоритетов США", - отметил Коротченко. Эксперт добавил, что в этой связи в России также нужно укреплять взаимодействие между ведущими корпорациями в сфере разработки и производства гиперзвуковых ракет и соответствующими вузами – МАИ, МГТУ им. Баумана, МФТИ и другими. "Необходимы укреплять это взаимодействие, чтобы по прикладным заданиям соответствующих наших КБ высшая школа подключалась с практической точки зрения не только в области подготовки кадров, но и с точки зрения конкретных исследований", - пояснил Коротченко.
https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927686169.html
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сша, россия, игорь коротченко, министерство обороны сша, московский авиационный институт, московский физико-технический институт
США, Россия, Игорь Коротченко, Министерство обороны США, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт
США создадут гиперзвуковое оружие, заявил аналитик
Коротченко: США создадут гиперзвуковое оружие, не надо питать иллюзий
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты настойчиво ведут работы в области гиперзвукового оружия и рано или поздно его создадут, по этому поводу не стоит питать иллюзий, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя сообщения о создании в США нового топлива для гиперзвуковых ракет.
Как сообщила заместитель министра обороны США Хайди Шу, ученые из американских университетов разработали специальное топливо, способное утроить дальность применения гиперзвукового оружия. Она не уточнила, о каких именно университетах идет речь.
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"США настойчиво ведут работы в области гиперзвуковых технологий и разработки соответствующих изделий, и если у них пока успехов нет, это не означает, что их не будет, не надо питать иллюзий. Для реализации финального серийного изделия важны соответствующие заделы. Это композиционные материалы, способные выдержать длительный полет в атмосфере с высокой температурой, это система наведения, это топливо. В данном случае можно судить, что решением всех этих задач занимаются не только подрядчики Пентагона, но и американские университеты и вузы. Сам подход свидетельствует, что американцы настойчиво работают – это один из важных военно-технических приоритетов США", - отметил Коротченко.
Эксперт добавил, что в этой связи в России также нужно укреплять взаимодействие между ведущими корпорациями в сфере разработки и производства гиперзвуковых ракет и соответствующими вузами – МАИ, МГТУ им. Баумана, МФТИ и другими.
"Необходимы укреплять это взаимодействие, чтобы по прикладным заданиям соответствующих наших КБ высшая школа подключалась с практической точки зрения не только в области подготовки кадров, но и с точки зрения конкретных исследований", - пояснил Коротченко.
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