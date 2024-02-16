https://ria.ru/20240216/ssha-1927714187.html

"Архитектор антироссийских санкций" возвращается в Белый дом, пишут СМИ

"Архитектор антироссийских санкций" возвращается в Белый дом, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024

"Архитектор антироссийских санкций" возвращается в Белый дом, пишут СМИ

Американский экономист Далип Сингх, которого называют "архитектором антироссийских санкций", вернется на работу в Белый дом, сообщил портал Axios. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:31

2024-02-16T08:31

2024-02-16T14:59

в мире

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далип сингх

g7

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американский экономист Далип Сингх, которого называют "архитектором антироссийских санкций", вернется на работу в Белый дом, сообщил портал Axios. "Как ожидается, Сингх будет помогать координировать позицию США на саммитах G7 и G20, которые пройдут в июне и ноябре", — пишет издание.Пост, который займет экономист, считается одним из самых важных в Белом доме, добавил Axios.Сингх был заместителем советника президента США по национальной безопасности в сфере международной экономики с февраля 2021-го по июнь 2022 года. Он покинул должность по семейным обстоятельствам, его место занял Майк Пайл.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20220428/ssha-1785876436.html

https://ria.ru/20240215/sanktsii-1927499901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, далип сингх, g7, большая двадцатка