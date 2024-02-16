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СМИ: США провели кибератаку против иранского корабля
СМИ: США провели кибератаку против иранского корабля - РИА Новости, 16.02.2024
СМИ: США провели кибератаку против иранского корабля
США провели кибератаку против иранского военного корабля, который собирал разведывательную информацию о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T00:33
2024-02-16T00:33
2024-02-16T00:33
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США провели кибератаку против иранского военного корабля, который собирал разведывательную информацию о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации. Один из источников сообщил, что операция была направлена против иранского корабля Behshad. Ее целью было помешать иранской стороне обмениваться разведывательной информацией с повстанцами-хуситами в Йемене, которые обстреливают ракетами и беспилотниками грузовые суда в Красном море. Как отмечается, кибератака была частью мер, которые США принимают в ответ на атаки проиранских сил на свои военные базы в регионе. Центральное командование США ранее заявило, что американские военные нанесли 7 февраля удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе. Базирующуюся преимущественно в Ираке группировку американцы подозревают в ударе по своей базе на границе Иордании и Сирии, где 28 января погибли трое военнослужащих, свыше 40 были ранены. Движение "Катаиб Хезболлах" при этом заявляло о приостановке операций против ВС США на Ближнем Востоке. В американском оборонном ведомстве, несмотря на заверение движения, возразили: "действия звучат громче слов".
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в мире, сша, красное море, ирак, хезболла
В мире, США, Красное море, Ирак, Хезболла
СМИ: США провели кибератаку против иранского корабля
NBC: США провели кибератаку против иранского корабля