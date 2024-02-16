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Исследование: в ЕС выделили на помощь Украине меньше средств, чем обещали - РИА Новости, 16.02.2024
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12:15 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/sredstva-1927758798.html
Исследование: в ЕС выделили на помощь Украине меньше средств, чем обещали
Исследование: в ЕС выделили на помощь Украине меньше средств, чем обещали - РИА Новости, 16.02.2024
Исследование: в ЕС выделили на помощь Украине меньше средств, чем обещали
Евросоюз и его члены выделили на помощь Украине почти в два раза меньше средств, чем обещали, заявил Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel). РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:15
2024-02-16T12:15
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Евросоюз и его члены выделили на помощь Украине почти в два раза меньше средств, чем обещали, заявил Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel). "ЕС и его страны-члены обязались выделить в общей сложности 144 миллиарда евро на помощь (Украине), но выделили лишь 77 миллиардов евро", - говорится в сообщении на сайте ifW. Отмечается, что размеры средств, выделенных на финансовую и военную помощь Киеву со стороны ЕС, примерно одинаковы - 34 миллиардов евро и 35,2 миллиарда евро соответственно. По мнению директора исследовательского центра института Кристофа Требеша, финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза в ближайшее время представляется гарантированной. "Гораздо менее ясен расклад в отношении военной помощи, в сфере которой динамика замедляется", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894604094.html
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Исследование: в ЕС выделили на помощь Украине меньше средств, чем обещали

IfW: в ЕС выделили на помощь Киеву почти в два раза меньше средств, чем обещали

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Евросоюз и его члены выделили на помощь Украине почти в два раза меньше средств, чем обещали, заявил Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel).
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"ЕС и его страны-члены обязались выделить в общей сложности 144 миллиарда евро на помощь (Украине), но выделили лишь 77 миллиардов евро", - говорится в сообщении на сайте ifW.
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Отмечается, что размеры средств, выделенных на финансовую и военную помощь Киеву со стороны ЕС, примерно одинаковы - 34 миллиардов евро и 35,2 миллиарда евро соответственно.
По мнению директора исследовательского центра института Кристофа Требеша, финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза в ближайшее время представляется гарантированной.
"Гораздо менее ясен расклад в отношении военной помощи, в сфере которой динамика замедляется", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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