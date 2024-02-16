https://ria.ru/20240216/sputnik-1927757483.html

Запуск первого российского спутника интернета вещей перенесли

Запуск первого российского спутника интернета вещей перенесли - РИА Новости, 16.02.2024

Запуск первого российского спутника интернета вещей перенесли

Запуск первого аппарата спутниковой группировки интернета вещей "Марафон IoT" перенесен с 29 февраля на неопределенный срок для проверок программного... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:10

2024-02-16T12:10

2024-02-16T12:10

роскосмос

технологии

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Запуск первого аппарата спутниковой группировки интернета вещей "Марафон IoT" перенесен с 29 февраля на неопределенный срок для проверок программного обеспечения, сообщили в "Роскосмосе". "Запуск первого демонстрационного космического аппарата "Марафон IoT" перенесен с целью дополнительных проверок программного обеспечения, а также уточнения программы дополнительных исследований. После решения этих задач аппарат будет запущен в космос попутной полезной нагрузкой", - говорится в сообщении. Запуск спутника планировался на 26 декабря 2023 года. Позже источник РИА Новости сообщил, что "Марафон IoT" могут вывести на орбиту вместе с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М", запуск которого запланирован на 29 февраля. В сентябре 2023 года "Роскосмос" заключил со спутникостроительной компанией "Решетнёв" контракт на создание первых спутников полномасштабной орбитальной группировки "Марафон IoT". Предполагается, что она будет состоять из 264 аппаратов на орбитах высотой 750 километров в 12 плоскостях с приполярным наклонением. Это позволит предоставлять услуги передачи данных по всей Земле. Группировка "Марафон" будет частью многоспутниковой системы "Сфера". Этот проект призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территориях, в частности, в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. Первый аппарат группировки, демонстратор технологий "Скиф-Д", был запущен 22 октября 2022 года с космодрома Восточный. Интернет вещей (Internet of things, IoT) позволяет обмениваться данным различным электронным и бытовым устройствам, которые оснащены технологиями подключения к всемирной сети. Технологии IoT автоматизируют многие процессы в медицине, энергетической, транспортной сферах и городской среде.

https://ria.ru/20240214/spacex-1927341461.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роскосмос, технологии, россия