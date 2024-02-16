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Запуск первого российского спутника интернета вещей перенесли - РИА Новости, 16.02.2024
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12:10 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/sputnik-1927757483.html
Запуск первого российского спутника интернета вещей перенесли
Запуск первого российского спутника интернета вещей перенесли - РИА Новости, 16.02.2024
Запуск первого российского спутника интернета вещей перенесли
Запуск первого аппарата спутниковой группировки интернета вещей "Марафон IoT" перенесен с 29 февраля на неопределенный срок для проверок программного... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:10
2024-02-16T12:10
роскосмос
технологии
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Запуск первого аппарата спутниковой группировки интернета вещей "Марафон IoT" перенесен с 29 февраля на неопределенный срок для проверок программного обеспечения, сообщили в "Роскосмосе". "Запуск первого демонстрационного космического аппарата "Марафон IoT" перенесен с целью дополнительных проверок программного обеспечения, а также уточнения программы дополнительных исследований. После решения этих задач аппарат будет запущен в космос попутной полезной нагрузкой", - говорится в сообщении. Запуск спутника планировался на 26 декабря 2023 года. Позже источник РИА Новости сообщил, что "Марафон IoT" могут вывести на орбиту вместе с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М", запуск которого запланирован на 29 февраля. В сентябре 2023 года "Роскосмос" заключил со спутникостроительной компанией "Решетнёв" контракт на создание первых спутников полномасштабной орбитальной группировки "Марафон IoT". Предполагается, что она будет состоять из 264 аппаратов на орбитах высотой 750 километров в 12 плоскостях с приполярным наклонением. Это позволит предоставлять услуги передачи данных по всей Земле. Группировка "Марафон" будет частью многоспутниковой системы "Сфера". Этот проект призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территориях, в частности, в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. Первый аппарат группировки, демонстратор технологий "Скиф-Д", был запущен 22 октября 2022 года с космодрома Восточный. Интернет вещей (Internet of things, IoT) позволяет обмениваться данным различным электронным и бытовым устройствам, которые оснащены технологиями подключения к всемирной сети. Технологии IoT автоматизируют многие процессы в медицине, энергетической, транспортной сферах и городской среде.
https://ria.ru/20240214/spacex-1927341461.html
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роскосмос, технологии, россия
Роскосмос, Технологии, Россия
Запуск первого российского спутника интернета вещей перенесли

"Роскосмос": запуск первого российского спутника интернета вещей перенесен

© Фото : Shane Kimbrough/NASAВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Запуск первого аппарата спутниковой группировки интернета вещей "Марафон IoT" перенесен с 29 февраля на неопределенный срок для проверок программного обеспечения, сообщили в "Роскосмосе".
"Запуск первого демонстрационного космического аппарата "Марафон IoT" перенесен с целью дополнительных проверок программного обеспечения, а также уточнения программы дополнительных исследований. После решения этих задач аппарат будет запущен в космос попутной полезной нагрузкой", - говорится в сообщении.
Запуск спутника планировался на 26 декабря 2023 года. Позже источник РИА Новости сообщил, что "Марафон IoT" могут вывести на орбиту вместе с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М", запуск которого запланирован на 29 февраля.
В сентябре 2023 года "Роскосмос" заключил со спутникостроительной компанией "Решетнёв" контракт на создание первых спутников полномасштабной орбитальной группировки "Марафон IoT". Предполагается, что она будет состоять из 264 аппаратов на орбитах высотой 750 километров в 12 плоскостях с приполярным наклонением. Это позволит предоставлять услуги передачи данных по всей Земле.
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Группировка "Марафон" будет частью многоспутниковой системы "Сфера". Этот проект призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территориях, в частности, в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. Первый аппарат группировки, демонстратор технологий "Скиф-Д", был запущен 22 октября 2022 года с космодрома Восточный.
Интернет вещей (Internet of things, IoT) позволяет обмениваться данным различным электронным и бытовым устройствам, которые оснащены технологиями подключения к всемирной сети. Технологии IoT автоматизируют многие процессы в медицине, энергетической, транспортной сферах и городской среде.
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