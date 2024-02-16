СМИ: спецпрокурор по делу Байдена даст показания конгрессменам
СМИ: спецпрокурор по делу Байдена даст показания конгрессменам США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Специальный прокурор Роберт Хёр, подготовивший резонансный отчет о ненадлежащем хранении документов президентом США Джо Байденом, как ожидается, даст публичные показания перед конгрессменами в марте, сообщают американские СМИ.
Хёр ранее завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". В отчете говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.
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"Хёр 12 марта даст публичные показания перед судебным комитетом палаты представителей", - пишет издание Axios со ссылкой на информированный источник.
Издание Hill в свою очередь уточняет, что спецпрокурор ответит на вопросы о резонансом расследовании.
Соответствующую информацию подтверждают и другие СМИ.
Ранее результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos, показали, что более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.
Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.