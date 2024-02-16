https://ria.ru/20240216/spetsprokuror-1927699081.html

СМИ: спецпрокурор по делу Байдена даст показания конгрессменам

СМИ: спецпрокурор по делу Байдена даст показания конгрессменам - РИА Новости, 16.02.2024

СМИ: спецпрокурор по делу Байдена даст показания конгрессменам

Специальный прокурор Роберт Хёр, подготовивший резонансный отчет о ненадлежащем хранении документов президентом США Джо Байденом, как ожидается, даст публичные... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T01:47

2024-02-16T01:47

2024-02-16T01:47

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Специальный прокурор Роберт Хёр, подготовивший резонансный отчет о ненадлежащем хранении документов президентом США Джо Байденом, как ожидается, даст публичные показания перед конгрессменами в марте, сообщают американские СМИ. Хёр ранее завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". В отчете говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. "Хёр 12 марта даст публичные показания перед судебным комитетом палаты представителей", - пишет издание Axios со ссылкой на информированный источник.Издание Hill в свою очередь уточняет, что спецпрокурор ответит на вопросы о резонансом расследовании. Соответствующую информацию подтверждают и другие СМИ. Ранее результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos, показали, что более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока. Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.

https://ria.ru/20240209/bayden-1926317568.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, конгресс сша