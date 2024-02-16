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СМИ: спецпрокурор по делу Байдена даст показания конгрессменам - РИА Новости, 16.02.2024
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01:47 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/spetsprokuror-1927699081.html
СМИ: спецпрокурор по делу Байдена даст показания конгрессменам
СМИ: спецпрокурор по делу Байдена даст показания конгрессменам - РИА Новости, 16.02.2024
СМИ: спецпрокурор по делу Байдена даст показания конгрессменам
Специальный прокурор Роберт Хёр, подготовивший резонансный отчет о ненадлежащем хранении документов президентом США Джо Байденом, как ожидается, даст публичные... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T01:47
2024-02-16T01:47
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Специальный прокурор Роберт Хёр, подготовивший резонансный отчет о ненадлежащем хранении документов президентом США Джо Байденом, как ожидается, даст публичные показания перед конгрессменами в марте, сообщают американские СМИ. Хёр ранее завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". В отчете говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. &quot;Хёр 12 марта даст публичные показания перед судебным комитетом палаты представителей&quot;, - пишет издание Axios со ссылкой на информированный источник.Издание Hill в свою очередь уточняет, что спецпрокурор ответит на вопросы о резонансом расследовании. Соответствующую информацию подтверждают и другие СМИ. Ранее результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos, показали, что более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока. Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, конгресс сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Конгресс США
СМИ: спецпрокурор по делу Байдена даст показания конгрессменам

СМИ: спецпрокурор по делу Байдена даст показания конгрессменам США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Специальный прокурор Роберт Хёр, подготовивший резонансный отчет о ненадлежащем хранении документов президентом США Джо Байденом, как ожидается, даст публичные показания перед конгрессменами в марте, сообщают американские СМИ.
Хёр ранее завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". В отчете говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.
«

"Хёр 12 марта даст публичные показания перед судебным комитетом палаты представителей", - пишет издание Axios со ссылкой на информированный источник.

Издание Hill в свою очередь уточняет, что спецпрокурор ответит на вопросы о резонансом расследовании.
Соответствующую информацию подтверждают и другие СМИ.
Ранее результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos, показали, что более 80% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для еще одного президентского срока.
Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
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