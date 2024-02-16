https://ria.ru/20240216/spetsoperatsiya-1927805080.html
ВКС и ПВО за неделю сбили два самолета и 405 дронов ВСУ
ВКС и ПВО за неделю сбили два самолета и 405 дронов ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024
ВКС и ПВО за неделю сбили два самолета и 405 дронов ВСУ
Российские системы ПВО за минувшую неделю (период с 11 по 16 февраля) сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24, 36 снарядов различных РСЗО и 405... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:17
2024-02-16T15:17
2024-02-16T15:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
миг-29
ми-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю (период с 11 по 16 февраля) сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24, 36 снарядов различных РСЗО и 405 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, перехвачены 36 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ольха", одна управляемая авиабомба JDAM, а также уничтожены 405 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства. Всего с начала спецоперации были уничтожены 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12571 беспилотный летательный аппарат, 469 зенитных ракетных комплексов, 15060 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18747 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927801870.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, миг-29, ми-24
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, МиГ-29, Ми-24
ВКС и ПВО за неделю сбили два самолета и 405 дронов ВСУ
Минобороны: ВКС и ПВО за неделю сбили украинский МиГ-29, Ми-24 и 405 дронов ВСУ
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю (период с 11 по 16 февраля) сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24, 36 снарядов различных РСЗО и 405 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины
, перехвачены 36 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ольха", одна управляемая авиабомба JDAM, а также уничтожены 405 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12571 беспилотный летательный аппарат, 469 зенитных ракетных комплексов, 15060 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18747 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российские ВС за неделю нанесли 30 групповых ударов по украинским объектам