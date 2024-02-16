https://ria.ru/20240216/spetsoperatsiya-1927805080.html

ВКС и ПВО за неделю сбили два самолета и 405 дронов ВСУ

ВКС и ПВО за неделю сбили два самолета и 405 дронов ВСУ - РИА Новости, 16.02.2024

ВКС и ПВО за неделю сбили два самолета и 405 дронов ВСУ

Российские системы ПВО за минувшую неделю (период с 11 по 16 февраля) сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24, 36 снарядов различных РСЗО и 405... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:17

2024-02-16T15:17

2024-02-16T15:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

миг-29

ми-24

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю (период с 11 по 16 февраля) сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24, 36 снарядов различных РСЗО и 405 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, перехвачены 36 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ольха", одна управляемая авиабомба JDAM, а также уничтожены 405 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства. Всего с начала спецоперации были уничтожены 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12571 беспилотный летательный аппарат, 469 зенитных ракетных комплексов, 15060 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18747 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927801870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, миг-29, ми-24