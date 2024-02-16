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Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВПК Украины - РИА Новости, 16.02.2024
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15:06 16.02.2024 (обновлено: 15:10 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/spetsoperatsiya-1927801292.html
Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВПК Украины
Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВПК Украины - РИА Новости, 16.02.2024
Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВПК Украины
Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:06
2024-02-16T15:10
безопасность
россия
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В период с 11 по 16 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов", - сказали в ведомстве.Там добавили, что также были "поражены заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов".
https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927572604.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВПК Украины

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 30 ударов по объектам ВПК Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 30 ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В период с 11 по 16 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что также были "поражены заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов".
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
ВС России нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
15 февраля, 13:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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