https://ria.ru/20240216/spetsoperatsiya-1927717112.html

Российские военные включают для ВСУ похоронный марш

Российские военные включают для ВСУ похоронный марш - РИА Новости, 16.02.2024

Российские военные включают для ВСУ похоронный марш

Российские военные в зоне СВО транслируют для украинских войск демотивирующие звуки, в том числе похоронный марш, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:07

2024-02-16T09:07

2024-02-16T12:49

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские военные в зоне СВО транслируют для украинских войск демотивирующие звуки, в том числе похоронный марш, говорится в сообщении Минобороны.Как рассказал командир звуковещательной станции с позывным Дед, слова которого приводят в ведомстве, расчеты занимаются подрывом морально-психологического состояния противника, включая определенные звукозаписи. Комплекс работает на дистанции три-пять километров."Мы включали звук тяжелой гусеничной техники, до этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих ВСУ погибших", — рассказал военный.Призывы сдаться звучат на русском и украинском языках, кроме того, их периодически дублируют на английском, поскольку на стороне ВСУ воюет много иностранных наемников."Военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьезного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали", — отметил Дед.Как сообщали в конце января в группировке российских войск "Центр", звуковещание — это эффективная часть информационной работы. Она позволяет влиять на моральное состояние украинских бойцов, обманутых своими командирами и оставленных на передовых позициях в качестве живого щита.

https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927585832.html

https://ria.ru/20240216/gorod-1927708884.html

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украина, россия, вооруженные силы украины