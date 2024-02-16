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Российские военные включают для ВСУ похоронный марш
Российские военные включают для ВСУ похоронный марш - РИА Новости, 16.02.2024
Российские военные включают для ВСУ похоронный марш
Российские военные в зоне СВО транслируют для украинских войск демотивирующие звуки, в том числе похоронный марш, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:07
2024-02-16T09:07
2024-02-16T12:49
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские военные в зоне СВО транслируют для украинских войск демотивирующие звуки, в том числе похоронный марш, говорится в сообщении Минобороны.Как рассказал командир звуковещательной станции с позывным Дед, слова которого приводят в ведомстве, расчеты занимаются подрывом морально-психологического состояния противника, включая определенные звукозаписи. Комплекс работает на дистанции три-пять километров."Мы включали звук тяжелой гусеничной техники, до этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих ВСУ погибших", — рассказал военный.Призывы сдаться звучат на русском и украинском языках, кроме того, их периодически дублируют на английском, поскольку на стороне ВСУ воюет много иностранных наемников."Военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьезного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали", — отметил Дед.Как сообщали в конце января в группировке российских войск "Центр", звуковещание — это эффективная часть информационной работы. Она позволяет влиять на моральное состояние украинских бойцов, обманутых своими командирами и оставленных на передовых позициях в качестве живого щита.
https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927585832.html
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украина, россия, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские военные включают для ВСУ похоронный марш
Минобороны: звуковещательные станции ВС России включают для ВСУ похоронный марш
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Российские военные в зоне СВО транслируют для украинских войск демотивирующие звуки, в том числе похоронный марш, говорится в сообщении
Минобороны.
Как рассказал командир звуковещательной станции с позывным Дед, слова которого приводят в ведомстве, расчеты занимаются подрывом морально-психологического состояния противника, включая определенные звукозаписи. Комплекс работает на дистанции три-пять километров.
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"Мы включали звук тяжелой гусеничной техники, до этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих ВСУ
погибших", — рассказал военный.
Призывы сдаться звучат на русском и украинском языках, кроме того, их периодически дублируют на английском, поскольку на стороне ВСУ воюет много иностранных наемников.
"Военнослужащие ВСУ не оказывали после нашей работы серьезного сопротивления и просто сдавались, и наши ребята их просто забирали", — отметил Дед.
Как сообщали в конце января в группировке российских войск "Центр", звуковещание — это эффективная часть информационной работы. Она позволяет влиять на моральное состояние украинских бойцов, обманутых своими командирами и оставленных на передовых позициях в качестве живого щита.
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