https://ria.ru/20240216/sovkombank-1927878718.html
Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка"
Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка" - РИА Новости, 16.02.2024
Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка"
Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка", ожидает, что на это уйдет около года, заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя кредитной РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:20
2024-02-16T20:20
2024-02-16T20:39
экономика
совкомбанк
центральный банк рф (цб рф)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка", ожидает, что на это уйдет около года, заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя кредитной организации Сергей Хотимский. Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк", ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений. Хотимский отметил, что в периметр сделки входит и страховая компания. "Мы в принципе, как и всегда это делаем при приобретении активов, мы планируем интеграцию банков, то есть слияние полное. По нашему опыту такой процесс занимает 9–12 месяцев. Считаем, что данный случай не будет исключением… Работа по интеграции начнется практически с понедельника… По нашему опыту через 9–12 месяцев банки смогут перейти на единую лицензию", - сказал он. По его словам, документы в ЦБ и ФАС для одобрения сделки будут поданы на следующей неделе. Одобрение Совкомбанк рассчитывает получить до конца первого квартала, чтобы уже с 1 апреля консолидировать в своей отчетности результаты "Хоум банка". "В принципе мы планируем, что Совкомбанк будет названием объединенного банка, и в этом смысле отделения, которые сейчас отделения "Хоума", которые идут на работу в Совкомбанке в течение 2024 года в итоге будут ребрендированы", - добавил он.Также он сказал, что Свокомбанк не планирует проводить дополнительное SPO, для того, чтобы привлечь средства на оплату второго этапа сделки "Хоум банка". По его словам, банку "спокойно хватит на выплаты без такого привлечения". Кроме того, Хотимский назвал очень низкой вероятность новых приобретений банков в ближайший год. "Но что касается других сегментов, мы такую вероятность не исключаем, мы интересуемся лизинговым направлением, мы думаем о страховании. Поэтому такая вероятность существует", - отметил топ-менеджер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, совкомбанк, центральный банк рф (цб рф), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Совкомбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка"
Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка", на это уйдет около года
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка", ожидает, что на это уйдет около года, заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя кредитной организации Сергей Хотимский.
Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк", ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений.
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Хотимский отметил, что в периметр сделки входит и страховая компания.
«
"Мы в принципе, как и всегда это делаем при приобретении активов, мы планируем интеграцию банков, то есть слияние полное. По нашему опыту такой процесс занимает 9–12 месяцев. Считаем, что данный случай не будет исключением… Работа по интеграции начнется практически с понедельника… По нашему опыту через 9–12 месяцев банки смогут перейти на единую лицензию", - сказал он.
По его словам, документы в ЦБ
и ФАС
для одобрения сделки будут поданы на следующей неделе. Одобрение Совкомбанк рассчитывает получить до конца первого квартала, чтобы уже с 1 апреля консолидировать в своей отчетности результаты "Хоум банка".
«
"В принципе мы планируем, что Совкомбанк будет названием объединенного банка, и в этом смысле отделения, которые сейчас отделения "Хоума", которые идут на работу в Совкомбанке в течение 2024 года в итоге будут ребрендированы", - добавил он.
Также он сказал, что Свокомбанк не планирует проводить дополнительное SPO, для того, чтобы привлечь средства на оплату второго этапа сделки "Хоум банка". По его словам, банку "спокойно хватит на выплаты без такого привлечения". Кроме того, Хотимский назвал очень низкой вероятность новых приобретений банков в ближайший год. "Но что касается других сегментов, мы такую вероятность не исключаем, мы интересуемся лизинговым направлением, мы думаем о страховании. Поэтому такая вероятность существует", - отметил топ-менеджер.
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