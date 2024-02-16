https://ria.ru/20240216/sovkombank-1927878718.html

Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка"

Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка" - РИА Новости, 16.02.2024

Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка"

Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка", ожидает, что на это уйдет около года, заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя кредитной РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T20:20

2024-02-16T20:20

2024-02-16T20:39

экономика

совкомбанк

центральный банк рф (цб рф)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878109385_0:303:3101:2047_1920x0_80_0_0_cf02b385073c9cfb107ab6f56cdee1f3.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Совкомбанк планирует полную интеграцию "Хоум банка", ожидает, что на это уйдет около года, заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя кредитной организации Сергей Хотимский. Совкомбанк объявил о намерении приобрести "Хоум банк", ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений. Хотимский отметил, что в периметр сделки входит и страховая компания. "Мы в принципе, как и всегда это делаем при приобретении активов, мы планируем интеграцию банков, то есть слияние полное. По нашему опыту такой процесс занимает 9–12 месяцев. Считаем, что данный случай не будет исключением… Работа по интеграции начнется практически с понедельника… По нашему опыту через 9–12 месяцев банки смогут перейти на единую лицензию", - сказал он. По его словам, документы в ЦБ и ФАС для одобрения сделки будут поданы на следующей неделе. Одобрение Совкомбанк рассчитывает получить до конца первого квартала, чтобы уже с 1 апреля консолидировать в своей отчетности результаты "Хоум банка". "В принципе мы планируем, что Совкомбанк будет названием объединенного банка, и в этом смысле отделения, которые сейчас отделения "Хоума", которые идут на работу в Совкомбанке в течение 2024 года в итоге будут ребрендированы", - добавил он.Также он сказал, что Свокомбанк не планирует проводить дополнительное SPO, для того, чтобы привлечь средства на оплату второго этапа сделки "Хоум банка". По его словам, банку "спокойно хватит на выплаты без такого привлечения". Кроме того, Хотимский назвал очень низкой вероятность новых приобретений банков в ближайший год. "Но что касается других сегментов, мы такую вероятность не исключаем, мы интересуемся лизинговым направлением, мы думаем о страховании. Поэтому такая вероятность существует", - отметил топ-менеджер.

https://ria.ru/20240122/schet-1922842997.html

https://ria.ru/20240205/vklady-1924833962.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, совкомбанк, центральный банк рф (цб рф), федеральная антимонопольная служба (фас россии)