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Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Соледара
Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Соледара - РИА Новости, 16.02.2024
Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Соледара
Разведывательные подразделения тульских десантников выявили и уничтожили пехоту ВСУ севернее Соледара в Донбассе, сообщили в министерстве обороны России. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:06
2024-02-16T05:06
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Разведывательные подразделения тульских десантников выявили и уничтожили пехоту ВСУ севернее Соледара в Донбассе, сообщили в министерстве обороны России. "Операторы FPV-дронов тульских десантников получили данные о проведении ротации подразделений ВСУ севернее Соледара. Боевая задача была поставлена разведывательной группе по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ в заданном квадрате", - сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что после предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника FPV-дронами. "При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвинулся в заданный район, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор определил скопление передвигающихся военнослужащих ВСУ и направил FPV-дрон для их уничтожения", - сообщили в ведомстве. По данным ведомства, помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в скопление личного состава украинских боевиков. "Выжившие и пытавшиеся убежать военнослужащие ВСУ были ликвидированы повторными ударами FPV-дронов", - сообщили в МО РФ.
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россия, соледар, донбасс, вооруженные силы украины
Россия, Соледар, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Соледара
Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Соледара в Донбассе
ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Разведывательные подразделения тульских десантников выявили и уничтожили пехоту ВСУ севернее Соледара в Донбассе, сообщили в министерстве обороны России.
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"Операторы FPV-дронов тульских десантников получили данные о проведении ротации подразделений ВСУ севернее Соледара. Боевая задача была поставлена разведывательной группе по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ в заданном квадрате", - сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что после предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника FPV-дронами.
"При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвинулся в заданный район, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор определил скопление передвигающихся военнослужащих ВСУ и направил FPV-дрон для их уничтожения", - сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в скопление личного состава украинских боевиков. "Выжившие и пытавшиеся убежать военнослужащие ВСУ были ликвидированы повторными ударами FPV-дронов", - сообщили в МО РФ.
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