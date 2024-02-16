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Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Соледара - РИА Новости, 16.02.2024
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05:06 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/soledar-1927704876.html
Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Соледара
Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Соледара - РИА Новости, 16.02.2024
Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Соледара
Разведывательные подразделения тульских десантников выявили и уничтожили пехоту ВСУ севернее Соледара в Донбассе, сообщили в министерстве обороны России. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:06
2024-02-16T05:06
россия
соледар
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Разведывательные подразделения тульских десантников выявили и уничтожили пехоту ВСУ севернее Соледара в Донбассе, сообщили в министерстве обороны России. "Операторы FPV-дронов тульских десантников получили данные о проведении ротации подразделений ВСУ севернее Соледара. Боевая задача была поставлена разведывательной группе по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ в заданном квадрате", - сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что после предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника FPV-дронами. "При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвинулся в заданный район, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор определил скопление передвигающихся военнослужащих ВСУ и направил FPV-дрон для их уничтожения", - сообщили в ведомстве. По данным ведомства, помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в скопление личного состава украинских боевиков. "Выжившие и пытавшиеся убежать военнослужащие ВСУ были ликвидированы повторными ударами FPV-дронов", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240216/artilleristy-1927704749.html
россия
соледар
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россия, соледар, донбасс, вооруженные силы украины
Россия, Соледар, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Соледара

Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ у Соледара в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Разведывательные подразделения тульских десантников выявили и уничтожили пехоту ВСУ севернее Соледара в Донбассе, сообщили в министерстве обороны России.
«
"Операторы FPV-дронов тульских десантников получили данные о проведении ротации подразделений ВСУ севернее Соледара. Боевая задача была поставлена разведывательной группе по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ в заданном квадрате", - сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что после предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника FPV-дронами.
"При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвинулся в заданный район, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор определил скопление передвигающихся военнослужащих ВСУ и направил FPV-дрон для их уничтожения", - сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в скопление личного состава украинских боевиков. "Выжившие и пытавшиеся убежать военнослужащие ВСУ были ликвидированы повторными ударами FPV-дронов", - сообщили в МО РФ.
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Артиллеристы уничтожили бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении
Вчера, 05:04
 
РоссияСоледарДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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