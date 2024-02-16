https://ria.ru/20240216/soglashenie-1927892222.html
Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной
Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной - РИА Новости, 16.02.2024
Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной
Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, заявил президент Франции... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T22:48
2024-02-16T22:48
2024-02-16T22:55
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ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.Он сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году.По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.
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в мире, украина, киев, париж, эммануэль макрон, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Париж, Эммануэль Макрон, НАТО, Владимир Зеленский
Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной
Макрон: соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано на 10 лет
ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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"Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Он сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году.
По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.
Помощь ФРГ Украине должна использоваться согласно уставу ООН