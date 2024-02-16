https://ria.ru/20240216/soglashenie-1927892222.html

Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной

Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной - РИА Новости, 16.02.2024

Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной

Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, заявил президент Франции... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T22:48

2024-02-16T22:48

2024-02-16T22:55

в мире

украина

киев

париж

эммануэль макрон

нато

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg

ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.Он сообщил, что соглашение включает в себя выделение 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2024 году.По словам Макрона, соглашение касается поставок современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины. Речь идет об организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.

https://ria.ru/20240216/pomosch-1927822785.html

украина

киев

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, париж, эммануэль макрон, нато, владимир зеленский