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Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности - РИА Новости, 16.02.2024
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22:36 16.02.2024 (обновлено: 23:16 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/soglashenie-1927891497.html
Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности
Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности - РИА Новости, 16.02.2024
Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины, трансляция... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T22:36
2024-02-16T23:16
в мире
украина
париж
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
олаф шольц
нато
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ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.&quot;Это знак нашей решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе&quot;, — заявил Макрон на пресс-конференции.По словам президента Франции, договор конкретизирует обязательства, взятые в формате "Большой семерки" на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Он добавил, что документ подписан на десять лет и будет действовать до вступления Украины в Североатлантический альянс. Соглашение также включает в себя выделение трех миллиардов евро военной помощи Киеву в 2024 году, уточнил Макрон.Договор касается передачи Украине современного оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО. Также подразумевается обучение солдат ВСУ и укрепление оборонной индустрии Украины. Речь идет о совместном с французскими компаниями производстве оружия.Визит Зеленского в Париж стал уже третьим по счету после начала российской спецоперации. Макрон сам собирался приехать в Киев на этой неделе, но "по причинам безопасности" поездку решили перенести.Ранее в пятницу президент Украины прибыл в Берлин. Вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем они подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024-м.Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и несколькими другими странами о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса неясна, в нем не упоминаются озабоченности Москвы, а без ее участия решение таких вопросов будет однобоким.
https://ria.ru/20240216/bezopasnost-1927789572.html
https://ria.ru/20231225/deklaratsiya-1917854195.html
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в мире, украина, париж, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, олаф шольц, нато
В мире, Украина, Париж, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, НАТО
Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности

Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
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"Это знак нашей решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", — заявил Макрон на пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности
Вчера, 14:17
По словам президента Франции, договор конкретизирует обязательства, взятые в формате "Большой семерки" на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Он добавил, что документ подписан на десять лет и будет действовать до вступления Украины в Североатлантический альянс. Соглашение также включает в себя выделение трех миллиардов евро военной помощи Киеву в 2024 году, уточнил Макрон.
Договор касается передачи Украине современного оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО. Также подразумевается обучение солдат ВСУ и укрепление оборонной индустрии Украины. Речь идет о совместном с французскими компаниями производстве оружия.
Визит Зеленского в Париж стал уже третьим по счету после начала российской спецоперации. Макрон сам собирался приехать в Киев на этой неделе, но "по причинам безопасности" поездку решили перенести.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Медведев высказался о декларации ЕС по гарантиям Украине
25 декабря 2023, 09:42
Ранее в пятницу президент Украины прибыл в Берлин. Вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем они подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024-м.
Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и несколькими другими странами о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.
В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса неясна, в нем не упоминаются озабоченности Москвы, а без ее участия решение таких вопросов будет однобоким.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
ФРГ будет поддерживать Украину в течение десяти лет по новому соглашению
Вчера, 16:43
 
В миреУкраинаПарижФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронОлаф ШольцНАТО
 
 
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