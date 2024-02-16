Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности
Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности
© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Париже подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
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"Это знак нашей решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", — заявил Макрон на пресс-конференции.
По словам президента Франции, договор конкретизирует обязательства, взятые в формате "Большой семерки" на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Он добавил, что документ подписан на десять лет и будет действовать до вступления Украины в Североатлантический альянс. Соглашение также включает в себя выделение трех миллиардов евро военной помощи Киеву в 2024 году, уточнил Макрон.
Договор касается передачи Украине современного оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО. Также подразумевается обучение солдат ВСУ и укрепление оборонной индустрии Украины. Речь идет о совместном с французскими компаниями производстве оружия.
Визит Зеленского в Париж стал уже третьим по счету после начала российской спецоперации. Макрон сам собирался приехать в Киев на этой неделе, но "по причинам безопасности" поездку решили перенести.
Ранее в пятницу президент Украины прибыл в Берлин. Вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем они подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024-м.
Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и несколькими другими странами о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.
В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса неясна, в нем не упоминаются озабоченности Москвы, а без ее участия решение таких вопросов будет однобоким.