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В Сочи заявили о гибели около тысячи пальм из-за вредителя - РИА Новости, 16.02.2024
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09:08 16.02.2024 (обновлено: 10:15 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/sochi-1927717328.html
В Сочи заявили о гибели около тысячи пальм из-за вредителя
В Сочи заявили о гибели около тысячи пальм из-за вредителя - РИА Новости, 16.02.2024
В Сочи заявили о гибели около тысячи пальм из-за вредителя
Пальмовый жук-долгоносик уничтожил около тысячи пальм, период его размножения начнется в марте, заявила первый заместитель главы курорта по экономике и финансам РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:08
2024-02-16T10:15
сочи
общество
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СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Пальмовый жук-долгоносик уничтожил около тысячи пальм, период его размножения начнется в марте, заявила первый заместитель главы курорта по экономике и финансам Светлана Калинина. Ранее в мэрии говорили о высадке новых пальм. По словам Калининой, рабочие уже начали подготавливать для этого места. "До марта, начала периода размножения пальмового долгоносика, осталось очень мало времени. Волонтерами "Молодой гвардии" совместно с администрацией выявлено около 1 тысячи пальм, погибших от вредителя. Жук-долгоносик питается листьями, но его личинки наносят огромный вред, поскольку живут в стволах. Одна личинка способна съесть целое дерево за сезон. Активно начали с конца января ликвидацию и измельчение погибших пальм. На сегодня работы выполнены больше, чем наполовину. Это поможет предотвратить активное размножение долгоносика", - написала Калинина в своем Telegram-канале. Чиновница рассказала, что город заключил договор на шестиразовую обработку пальм, однако власти просят быть внимательными к экзотическим растениям и самих сочинцев. "Просим всех жителей, управляющие компании, субъекты бизнеса вовремя производить эту обработку. При первом появлении вредителя начинать лечение", - сказала Калинина. Первыми признаками повреждения пальм, отмечает она, является усыхание "центральной розетки", изменение цвета листьев, их опускание, обламывание пальмового ствола. Ранее заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев рассказывал РИА Новости, что Сочи рискует потерять свои пальмы в течение пяти лет из-за высокой активности бабочки-бурильщика. Ученый отмечал, что процесс гибели этих растений фиксируется на курорте в течение нескольких лет, а вредоносные бабочки обитают почти во всех районах курорта.
https://ria.ru/20240206/kukuruza-1925670691.html
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сочи, общество
Сочи, Общество
В Сочи заявили о гибели около тысячи пальм из-за вредителя

Власти: около тысячи пальм погибло в Сочи от жука-долгоносика

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗима в Сочи
Зима в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Пальмовый жук-долгоносик уничтожил около тысячи пальм, период его размножения начнется в марте, заявила первый заместитель главы курорта по экономике и финансам Светлана Калинина.
Ранее в мэрии говорили о высадке новых пальм. По словам Калининой, рабочие уже начали подготавливать для этого места.
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"До марта, начала периода размножения пальмового долгоносика, осталось очень мало времени. Волонтерами "Молодой гвардии" совместно с администрацией выявлено около 1 тысячи пальм, погибших от вредителя. Жук-долгоносик питается листьями, но его личинки наносят огромный вред, поскольку живут в стволах. Одна личинка способна съесть целое дерево за сезон. Активно начали с конца января ликвидацию и измельчение погибших пальм. На сегодня работы выполнены больше, чем наполовину. Это поможет предотвратить активное размножение долгоносика", - написала Калинина в своем Telegram-канале.
Чиновница рассказала, что город заключил договор на шестиразовую обработку пальм, однако власти просят быть внимательными к экзотическим растениям и самих сочинцев. "Просим всех жителей, управляющие компании, субъекты бизнеса вовремя производить эту обработку. При первом появлении вредителя начинать лечение", - сказала Калинина.
Первыми признаками повреждения пальм, отмечает она, является усыхание "центральной розетки", изменение цвета листьев, их опускание, обламывание пальмового ствола.
Ранее заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев рассказывал РИА Новости, что Сочи рискует потерять свои пальмы в течение пяти лет из-за высокой активности бабочки-бурильщика. Ученый отмечал, что процесс гибели этих растений фиксируется на курорте в течение нескольких лет, а вредоносные бабочки обитают почти во всех районах курорта.
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