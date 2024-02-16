Рейтинг@Mail.ru
Волонтер хочет поговорить с хозяином собаки, спасенной из запертой квартиры - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/sobaka-1927737413.html
Волонтер хочет поговорить с хозяином собаки, спасенной из запертой квартиры
Волонтер хочет поговорить с хозяином собаки, спасенной из запертой квартиры - РИА Новости, 16.02.2024
Волонтер хочет поговорить с хозяином собаки, спасенной из запертой квартиры
Волонтер Мария, забравшая спаниеля, который несколько дней был заперт в квартире в подмосковном Томилино, планирует обсудить с хозяином судьбу собаки, по словам РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:36
2024-02-16T10:36
общество
томилино
люберцы
маргарита симоньян
мособлпожспас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927324572_0:428:2880:2048_1920x0_80_0_0_38a924f4c23cc946526d6bac26fec5af.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Волонтер Мария, забравшая спаниеля, который несколько дней был заперт в квартире в подмосковном Томилино, планирует обсудить с хозяином судьбу собаки, по словам девушки, владелец животного с ней не связывался, об этом она рассказала РИА Новости. "Хозяин не связывался с нами. Мы хотим сами приехать поговорить о дальнейшей судьбе собаки. Попросить написать расписку о передаче собаки нам", - рассказала волонтер, уточнив, что планируют встретиться с владельцем спаниеля 17 или 18 февраля. Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. По словам ветврача, собака клинически здорова. Её владельца продолжают искать полицейские. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. "Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", - написала она.
https://ria.ru/20240214/sobaka-1927357400.html
https://ria.ru/20240205/bolonka-1925510826.html
томилино
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927324572_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_48643ed0aacf12156bbae96f395fd24a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, томилино, люберцы, маргарита симоньян, мособлпожспас
Общество, Томилино, Люберцы, Маргарита Симоньян, Мособлпожспас
Волонтер хочет поговорить с хозяином собаки, спасенной из запертой квартиры

Волонтер, спасшая собаку в Томилино, хочет обсудить с хозяином судьбу животного

© Ирина Волк/TelegramСотрудники подмосковного Мособлпожспаса спасли из запертой квартиры собаку
Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса спасли из запертой квартиры собаку
© Ирина Волк/Telegram
Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса спасли из запертой квартиры собаку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Волонтер Мария, забравшая спаниеля, который несколько дней был заперт в квартире в подмосковном Томилино, планирует обсудить с хозяином судьбу собаки, по словам девушки, владелец животного с ней не связывался, об этом она рассказала РИА Новости.
"Хозяин не связывался с нами. Мы хотим сами приехать поговорить о дальнейшей судьбе собаки. Попросить написать расписку о передаче собаки нам", - рассказала волонтер, уточнив, что планируют встретиться с владельцем спаниеля 17 или 18 февраля.
Спасенная собака в Томилино - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Симоньян поблагодарила главу Люберец за спасение запертой в квартире собаки
14 февраля, 15:29
Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. По словам ветврача, собака клинически здорова. Её владельца продолжают искать полицейские.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. "Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", - написала она.
Мальтийская болонка по кличке Сахарок, которая выживала в лесу полтора года
В Подольске спасли собаку, которая выживала в лесу полтора года
5 февраля, 15:58
 
ОбществоТомилиноЛюберцыМаргарита СимоньянМособлпожспас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала