Волонтер хочет поговорить с хозяином собаки, спасенной из запертой квартиры
Волонтер, спасшая собаку в Томилино, хочет обсудить с хозяином судьбу животного
Сотрудники подмосковного Мособлпожспаса спасли из запертой квартиры собаку. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Волонтер Мария, забравшая спаниеля, который несколько дней был заперт в квартире в подмосковном Томилино, планирует обсудить с хозяином судьбу собаки, по словам девушки, владелец животного с ней не связывался, об этом она рассказала РИА Новости.
"Хозяин не связывался с нами. Мы хотим сами приехать поговорить о дальнейшей судьбе собаки. Попросить написать расписку о передаче собаки нам", - рассказала волонтер, уточнив, что планируют встретиться с владельцем спаниеля 17 или 18 февраля.
Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. По словам ветврача, собака клинически здорова. Её владельца продолжают искать полицейские.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. "Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", - написала она.