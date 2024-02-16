https://ria.ru/20240216/sobaka-1927737413.html

Волонтер хочет поговорить с хозяином собаки, спасенной из запертой квартиры

Волонтер хочет поговорить с хозяином собаки, спасенной из запертой квартиры - РИА Новости, 16.02.2024

Волонтер хочет поговорить с хозяином собаки, спасенной из запертой квартиры

Волонтер Мария, забравшая спаниеля, который несколько дней был заперт в квартире в подмосковном Томилино, планирует обсудить с хозяином судьбу собаки, по словам РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:36

2024-02-16T10:36

2024-02-16T10:36

общество

томилино

люберцы

маргарита симоньян

мособлпожспас

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Волонтер Мария, забравшая спаниеля, который несколько дней был заперт в квартире в подмосковном Томилино, планирует обсудить с хозяином судьбу собаки, по словам девушки, владелец животного с ней не связывался, об этом она рассказала РИА Новости. "Хозяин не связывался с нами. Мы хотим сами приехать поговорить о дальнейшей судьбе собаки. Попросить написать расписку о передаче собаки нам", - рассказала волонтер, уточнив, что планируют встретиться с владельцем спаниеля 17 или 18 февраля. Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. По словам ветврача, собака клинически здорова. Её владельца продолжают искать полицейские. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. "Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", - написала она.

https://ria.ru/20240214/sobaka-1927357400.html

https://ria.ru/20240205/bolonka-1925510826.html

томилино

люберцы

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, томилино, люберцы, маргарита симоньян, мособлпожспас