https://ria.ru/20240216/sobaka-1927735646.html

В Иркутске собака напала на школьников

В Иркутске собака напала на школьников - РИА Новости, 16.02.2024

В Иркутске собака напала на школьников

В Иркутске собака напала на детей, которые шли из школы, одному из них понадобилась медицинская помощь, начата проверка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:20

2024-02-16T10:20

2024-02-16T10:20

происшествия

иркутск

иркутская область

россия

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ИРКУТСК, 16 фев - РИА Новости. В Иркутске собака напала на детей, которые шли из школы, одному из них понадобилась медицинская помощь, начата проверка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что 13 февраля 2024 года в городе Иркутске на несовершеннолетних напала собака, принадлежащая местному жителю. Одному из детей понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении. На видеозаписи видно, как по дороге идут три подростка, сзади на них нападает собака, валит одного из них на землю и раздирает одежду. С разных сторон подбегают прохожие и отгоняют собаку. По данному факту организована доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев.

https://ria.ru/20240216/bratsk-1927732885.html

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происшествия, иркутск, иркутская область, россия