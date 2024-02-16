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В Иркутске собака напала на школьников - РИА Новости, 16.02.2024
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10:20 16.02.2024
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В Иркутске собака напала на школьников
В Иркутске собака напала на школьников - РИА Новости, 16.02.2024
В Иркутске собака напала на школьников
В Иркутске собака напала на детей, которые шли из школы, одному из них понадобилась медицинская помощь, начата проверка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:20
2024-02-16T10:20
происшествия
иркутск
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 16 фев - РИА Новости. В Иркутске собака напала на детей, которые шли из школы, одному из них понадобилась медицинская помощь, начата проверка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что 13 февраля 2024 года в городе Иркутске на несовершеннолетних напала собака, принадлежащая местному жителю. Одному из детей понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении. На видеозаписи видно, как по дороге идут три подростка, сзади на них нападает собака, валит одного из них на землю и раздирает одежду. С разных сторон подбегают прохожие и отгоняют собаку. По данному факту организована доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев.
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происшествия, иркутск, иркутская область, россия
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Россия
В Иркутске собака напала на школьников

В Иркутске собака напала на детей, одному из них понадобилась медпомощь

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 16 фев - РИА Новости. В Иркутске собака напала на детей, которые шли из школы, одному из них понадобилась медицинская помощь, начата проверка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
«
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что 13 февраля 2024 года в городе Иркутске на несовершеннолетних напала собака, принадлежащая местному жителю. Одному из детей понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
На видеозаписи видно, как по дороге идут три подростка, сзади на них нападает собака, валит одного из них на землю и раздирает одежду. С разных сторон подбегают прохожие и отгоняют собаку. По данному факту организована доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев.
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