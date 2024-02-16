https://ria.ru/20240216/snegopad-1927712695.html

В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 16.02.2024

В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада, в уборке города от снега задействовано необходимое количество техники и... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T07:55

2024-02-16T07:55

2024-02-16T07:55

общество

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

снегопад в москве

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада, в уборке города от снега задействовано необходимое количество техники и людей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В Москве в четверг прошел сильный снегопад, по данным синоптиков, на город могло обрушиться до 20% месячной нормы осадков. За эту зиму в Москве выпало уже 2,6 метра снега при норме 1,52 метра, сообщал ранее РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. В 05.00 провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении. Там подчеркнули, что в уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.

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2024

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