https://ria.ru/20240216/snegopad-1927712695.html
В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 16.02.2024
В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада, в уборке города от снега задействовано необходимое количество техники и... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T07:55
2024-02-16T07:55
2024-02-16T07:55
общество
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927601763_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_e6c446485a93e039ce6930e750081b76.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада, в уборке города от снега задействовано необходимое количество техники и людей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В Москве в четверг прошел сильный снегопад, по данным синоптиков, на город могло обрушиться до 20% месячной нормы осадков. За эту зиму в Москве выпало уже 2,6 метра снега при норме 1,52 метра, сообщал ранее РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. В 05.00 провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении. Там подчеркнули, что в уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927601763_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_c34ef1a78204bf8fa06a7f2f1177c727.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, снегопад в москве
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
Службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада