https://ria.ru/20240216/snaryady-1927748897.html

В ЕС блокировали решение о закупке снарядов Киеву вне блока, пишут СМИ

В ЕС блокировали решение о закупке снарядов Киеву вне блока, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024

В ЕС блокировали решение о закупке снарядов Киеву вне блока, пишут СМИ

Некоторые страны, включая Францию, Кипр и Грецию, "блокировали усилия" использовать средства Европейского союза для покупки снарядов для Украины за пределами... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:38

2024-02-16T11:38

2024-02-16T11:38

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Некоторые страны, включая Францию, Кипр и Грецию, "блокировали усилия" использовать средства Европейского союза для покупки снарядов для Украины за пределами блока, чтобы оправдать наращивание производства европейскими производителями, завило издание Politico со ссылкой на неназванные источники. "На этой неделе на заседании Комитета по политике и безопасности ЕС большинство стран ЕС высказались за то, чтобы позволить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных не в ЕС, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. Но Франция, Греция и Кипр выступили против этих усилий", - заявили газете три неназванных дипломата. Издание объясняет причину блокирования тем, что европейским производителям оружия нужны заказы, чтобы оправдать "наращивание своего производства". В ноябре издание Politico со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата сообщало, что страны Евросоюза могут начать закупать снаряды для Украины вне блока, если не справятся с обязательствами по поставке одного миллиона снарядов Киеву к марту. Дипломат также отметил, что страны ЕС в первую очередь стараются учитывать европейские интересы и стимулировать местных производителей наращивать выпуск боеприпасов, но в то же время "знают, как проявлять гибкость в поддержке Украины". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, украина, франция, кипр