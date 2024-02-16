В ЕС блокировали решение о закупке снарядов Киеву вне блока, пишут СМИ
Politico: три страны ЕС блокировали решение о закупке снарядов Киеву вне блока
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Некоторые страны, включая Францию, Кипр и Грецию, "блокировали усилия" использовать средства Европейского союза для покупки снарядов для Украины за пределами блока, чтобы оправдать наращивание производства европейскими производителями, завило издание Politico со ссылкой на неназванные источники.
"На этой неделе на заседании Комитета по политике и безопасности ЕС большинство стран ЕС высказались за то, чтобы позволить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных не в ЕС, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. Но Франция, Греция и Кипр выступили против этих усилий", - заявили газете три неназванных дипломата.
Издание объясняет причину блокирования тем, что европейским производителям оружия нужны заказы, чтобы оправдать "наращивание своего производства".
В ноябре издание Politico со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата сообщало, что страны Евросоюза могут начать закупать снаряды для Украины вне блока, если не справятся с обязательствами по поставке одного миллиона снарядов Киеву к марту. Дипломат также отметил, что страны ЕС в первую очередь стараются учитывать европейские интересы и стимулировать местных производителей наращивать выпуск боеприпасов, но в то же время "знают, как проявлять гибкость в поддержке Украины".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.