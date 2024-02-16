https://ria.ru/20240216/snaryad-1927828535.html

На стройке в Великом Новгороде обнаружили снаряд времен ВОВ

На стройке в Великом Новгороде обнаружили снаряд времен ВОВ - РИА Новости, 16.02.2024

На стройке в Великом Новгороде обнаружили снаряд времен ВОВ

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на стройке в Великом Новгороде, саперы его изъяли из земли и обезвредят на полигоне, сообщает Управление... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:44

2024-02-16T16:44

2024-02-16T16:44

происшествия

великий новгород

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на стройке в Великом Новгороде, саперы его изъяли из земли и обезвредят на полигоне, сообщает Управление защиты населения региона. Уточняется, что в пятницу по номеру 112 поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на стройке в микрорайоне Ивушки. На место прибыли саперы группы разминирования управления. "В результате был обнаружен и изъят из земли артиллерийский снаряд со времен Великой Отечественной войны калибром 203 мм. Работа была выполнена оперативно и без происшествий. Боеприпас будет уничтожен на специальном полигоне", - говорится в сообщении. Отмечается, что за 2023 год группа разминирования изъяла из земли Новгородской области свыше 5700 взрывоопасных предметов.

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великий новгород

новгородская область

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происшествия, великий новгород, новгородская область