https://ria.ru/20240216/slutskiy-1927870126.html

Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма

Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма - РИА Новости, 16.02.2024

Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма

Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма и агрессии Запада против... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:24

2024-02-16T19:24

2024-02-16T19:24

россия

леонид слуцкий (политик)

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма и агрессии Запада против суверенных государств, сообщил он РИА Новости. Важно систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ущерба, заявил в пятницу председатель "Единой России", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нужен не только День памяти жертв колониализма с оценкой ущерба, но День памяти жертв неоколониализма и агрессии Запада против суверенных государств. Колониальные державы грабили и эксплуатировали страны Африки и Латинской Америки веками, а на смену их варварской политике пришел неоколониализм с однополярным миропорядком во главе с США", - сообщил Слуцкий. Военные авантюры против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, провокация украинского конфликта принесли горе и разрушения, стали причиной миграционного кризиса в Европе, отметил политик. "И за это тоже они должны ответить. И этот ущерб тоже нужно оценить!" - также сообщил он.

https://ria.ru/20240216/medvedev-1927762968.html

https://ria.ru/20240216/medvedev-1927768925.html

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россия, леонид слуцкий (политик), дмитрий медведев, единая россия