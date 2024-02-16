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Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма - РИА Новости, 16.02.2024
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19:24 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/slutskiy-1927870126.html
Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма
Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма - РИА Новости, 16.02.2024
Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма
Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма и агрессии Запада против... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:24
2024-02-16T19:24
россия
леонид слуцкий (политик)
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма и агрессии Запада против суверенных государств, сообщил он РИА Новости. Важно систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ущерба, заявил в пятницу председатель "Единой России", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нужен не только День памяти жертв колониализма с оценкой ущерба, но День памяти жертв неоколониализма и агрессии Запада против суверенных государств. Колониальные державы грабили и эксплуатировали страны Африки и Латинской Америки веками, а на смену их варварской политике пришел неоколониализм с однополярным миропорядком во главе с США", - сообщил Слуцкий. Военные авантюры против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, провокация украинского конфликта принесли горе и разрушения, стали причиной миграционного кризиса в Европе, отметил политик. "И за это тоже они должны ответить. И этот ущерб тоже нужно оценить!" - также сообщил он.
https://ria.ru/20240216/medvedev-1927762968.html
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россия, леонид слуцкий (политик), дмитрий медведев, единая россия
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Медведев, Единая Россия
Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма

Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма и агрессии Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести День памяти жертв неоколониализма и агрессии Запада против суверенных государств, сообщил он РИА Новости.
Важно систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ущерба, заявил в пятницу председатель "Единой России", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом За свободу наций в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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"Нужен не только День памяти жертв колониализма с оценкой ущерба, но День памяти жертв неоколониализма и агрессии Запада против суверенных государств. Колониальные державы грабили и эксплуатировали страны Африки и Латинской Америки веками, а на смену их варварской политике пришел неоколониализм с однополярным миропорядком во главе с США", - сообщил Слуцкий.
Военные авантюры против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, провокация украинского конфликта принесли горе и разрушения, стали причиной миграционного кризиса в Европе, отметил политик.
"И за это тоже они должны ответить. И этот ущерб тоже нужно оценить!" - также сообщил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом За свободу наций в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Дмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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