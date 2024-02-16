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Мужчина не смог оспорить штраф за гирлянду с лозунгом - РИА Новости, 16.02.2024
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12:58 16.02.2024 (обновлено: 12:59 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/shtraf-1927770526.html
Мужчина не смог оспорить штраф за гирлянду с лозунгом
Мужчина не смог оспорить штраф за гирлянду с лозунгом - РИА Новости, 16.02.2024
Мужчина не смог оспорить штраф за гирлянду с лозунгом
Новгородцу не удалось оспорить в вышестоящей инстанции штраф в 45 тысяч рублей за гирлянду с лозунгом украинских националистов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:58
2024-02-16T12:59
происшествия
россия
великий новгород
новгородский областной суд
украинская повстанческая армия
aliexpress
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Новгородцу не удалось оспорить в вышестоящей инстанции штраф в 45 тысяч рублей за гирлянду с лозунгом украинских националистов, сообщила пресс-служба Новгородского областного суда. В новогоднюю ночь горожане заметили на балконе одной из квартир гирлянду с бегущей строкой "Слава Украiнi!" - лозунгом признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА)*. Жители вызвали полицию. Приехавшие правоохранители составили протокол о дискредитации армии РФ. Мужчина пояснил, что гирлянду с микроконтроллером купил на AliExpress. Бегущая строка, по его словам, выдавала надпись "С Новым годом!", о существовании надписи украинских националистов он не знал. Гирлянду полиция изъяла. В январе Новгородский районный суд оштрафовал мужчину на 45 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Это решение житель Великого Новгорода решил оспорить в Новгородском областном суде. "Судом установлено, что приобретенная гирлянда размещена на балконе… Кульчицкасом А.Ю. лично, также им лично на гирлянду установлен микроконтроллер, произведена настройка ее работы через программное приложение, скачанное на телефон. В момент выявления признаков административного правонарушения Кульчицкас А.Ю. находился в обозначенной квартире… На основании изложенного постановление судьи Новгородского районного суда оставлено без изменения", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231128/shtraf-1912456092.html
https://ria.ru/20220413/arest-1783333285.html
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происшествия, россия, великий новгород, новгородский областной суд , украинская повстанческая армия, aliexpress
Происшествия, Россия, Великий Новгород, Новгородский областной суд , Украинская повстанческая армия, AliExpress
Мужчина не смог оспорить штраф за гирлянду с лозунгом

Мужчина не смог оспорить штраф за гирлянду с лозунгом украинских националистов

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Новгородцу не удалось оспорить в вышестоящей инстанции штраф в 45 тысяч рублей за гирлянду с лозунгом украинских националистов, сообщила пресс-служба Новгородского областного суда.
В новогоднюю ночь горожане заметили на балконе одной из квартир гирлянду с бегущей строкой "Слава Украiнi!" - лозунгом признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА)*. Жители вызвали полицию. Приехавшие правоохранители составили протокол о дискредитации армии РФ. Мужчина пояснил, что гирлянду с микроконтроллером купил на AliExpress. Бегущая строка, по его словам, выдавала надпись "С Новым годом!", о существовании надписи украинских националистов он не знал. Гирлянду полиция изъяла.
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В январе Новгородский районный суд оштрафовал мужчину на 45 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Это решение житель Великого Новгорода решил оспорить в Новгородском областном суде.
"Судом установлено, что приобретенная гирлянда размещена на балконе… Кульчицкасом А.Ю. лично, также им лично на гирлянду установлен микроконтроллер, произведена настройка ее работы через программное приложение, скачанное на телефон. В момент выявления признаков административного правонарушения Кульчицкас А.Ю. находился в обозначенной квартире… На основании изложенного постановление судьи Новгородского районного суда оставлено без изменения", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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