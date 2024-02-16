https://ria.ru/20240216/shtraf-1927770526.html

Мужчина не смог оспорить штраф за гирлянду с лозунгом

Мужчина не смог оспорить штраф за гирлянду с лозунгом - РИА Новости, 16.02.2024

Мужчина не смог оспорить штраф за гирлянду с лозунгом

Новгородцу не удалось оспорить в вышестоящей инстанции штраф в 45 тысяч рублей за гирлянду с лозунгом украинских националистов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:58

2024-02-16T12:58

2024-02-16T12:59

происшествия

россия

великий новгород

новгородский областной суд

украинская повстанческая армия

aliexpress

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Новгородцу не удалось оспорить в вышестоящей инстанции штраф в 45 тысяч рублей за гирлянду с лозунгом украинских националистов, сообщила пресс-служба Новгородского областного суда. В новогоднюю ночь горожане заметили на балконе одной из квартир гирлянду с бегущей строкой "Слава Украiнi!" - лозунгом признанной экстремистской и запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА)*. Жители вызвали полицию. Приехавшие правоохранители составили протокол о дискредитации армии РФ. Мужчина пояснил, что гирлянду с микроконтроллером купил на AliExpress. Бегущая строка, по его словам, выдавала надпись "С Новым годом!", о существовании надписи украинских националистов он не знал. Гирлянду полиция изъяла. В январе Новгородский районный суд оштрафовал мужчину на 45 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Это решение житель Великого Новгорода решил оспорить в Новгородском областном суде. "Судом установлено, что приобретенная гирлянда размещена на балконе… Кульчицкасом А.Ю. лично, также им лично на гирлянду установлен микроконтроллер, произведена настройка ее работы через программное приложение, скачанное на телефон. В момент выявления признаков административного правонарушения Кульчицкас А.Ю. находился в обозначенной квартире… На основании изложенного постановление судьи Новгородского районного суда оставлено без изменения", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20231128/shtraf-1912456092.html

https://ria.ru/20220413/arest-1783333285.html

россия

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, великий новгород, новгородский областной суд , украинская повстанческая армия, aliexpress