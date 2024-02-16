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Путин заявил, что программу инженерных школ в России продлят - РИА Новости, 16.02.2024
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15:26 16.02.2024 (обновлено: 15:49 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/shkoly-1927807041.html
Путин заявил, что программу инженерных школ в России продлят
Путин заявил, что программу инженерных школ в России продлят - РИА Новости, 16.02.2024
Путин заявил, что программу инженерных школ в России продлят
Программа развития инженерных школ в РФ будет продлена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:26
2024-02-16T15:49
россия
владимир путин
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Программа развития инженерных школ в РФ будет продлена, заявил президент России Владимир Путин."Возможно и нужно (продление программы развития инженерных школ). Это очень хороший проект. Мы сначала создали 30 таких площадок, потом добавили еще 20 и получилось 50 перспективных, передовых инженерных школ. В этой работе сейчас участвует примерно 160 крупных наших инновационных предприятий. Мы планируем, что в 2024, 2025, 2026 годах, до 2026 года уже решение принято продлить, в этой работе примут не менее, чем 250 наших крупных хороших высокотехнологичных производств, и общий объем софинансирования будет где-то в районе 60 миллиардов рублей", - сказал Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской областиПрезидент отметил, что сейчас нужны высококвалифицированные кадры, поэтому необходимо работать конкретно понимая, где и что востребовано сегодня, и что будет востребовано завтра."И, кстати говоря, у нас принято решение о том, чтобы прогнозировать рынок труда на ближайшие годы, на 5 лет как минимум, и корректировать свою работу в связи с этим прогнозом. Это чрезвычайно важная вещь, чтобы не абы как шлепать там, "штамповать" людей с какой-то корочкой с тем же высшим или среднем образованием, которые потом не знают как им устроиться", - отметил Путин.Президент добавил, что нужна связь с производством для понимания, как рынок труда будет развиваться в ближайшие годы и, исходя из этого, действовать в этой чрезвычайно важной сфере."Инженерные школы - тоже одна из форм работы по этому направлению. Точно совершенно будем поддерживать и программу продлим", заверил он.
https://ria.ru/20240216/profpodgotovka-1927806378.html
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россия, владимир путин, общество, челябинская область
Россия, Владимир Путин, Общество, Челябинская область
Путин заявил, что программу инженерных школ в России продлят

Путин заявил, что программа развития инженерных школ в России будет продлена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Программа развития инженерных школ в РФ будет продлена, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Возможно и нужно (продление программы развития инженерных школ). Это очень хороший проект. Мы сначала создали 30 таких площадок, потом добавили еще 20 и получилось 50 перспективных, передовых инженерных школ. В этой работе сейчас участвует примерно 160 крупных наших инновационных предприятий. Мы планируем, что в 2024, 2025, 2026 годах, до 2026 года уже решение принято продлить, в этой работе примут не менее, чем 250 наших крупных хороших высокотехнологичных производств, и общий объем софинансирования будет где-то в районе 60 миллиардов рублей", - сказал Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области
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Президент отметил, что сейчас нужны высококвалифицированные кадры, поэтому необходимо работать конкретно понимая, где и что востребовано сегодня, и что будет востребовано завтра.
«
"И, кстати говоря, у нас принято решение о том, чтобы прогнозировать рынок труда на ближайшие годы, на 5 лет как минимум, и корректировать свою работу в связи с этим прогнозом. Это чрезвычайно важная вещь, чтобы не абы как шлепать там, "штамповать" людей с какой-то корочкой с тем же высшим или среднем образованием, которые потом не знают как им устроиться", - отметил Путин.
Президент добавил, что нужна связь с производством для понимания, как рынок труда будет развиваться в ближайшие годы и, исходя из этого, действовать в этой чрезвычайно важной сфере.
"Инженерные школы - тоже одна из форм работы по этому направлению. Точно совершенно будем поддерживать и программу продлим", заверил он.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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