https://ria.ru/20240216/shkoly-1927807041.html

Путин заявил, что программу инженерных школ в России продлят

Путин заявил, что программу инженерных школ в России продлят - РИА Новости, 16.02.2024

Путин заявил, что программу инженерных школ в России продлят

Программа развития инженерных школ в РФ будет продлена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:26

2024-02-16T15:26

2024-02-16T15:49

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владимир путин

общество

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Программа развития инженерных школ в РФ будет продлена, заявил президент России Владимир Путин."Возможно и нужно (продление программы развития инженерных школ). Это очень хороший проект. Мы сначала создали 30 таких площадок, потом добавили еще 20 и получилось 50 перспективных, передовых инженерных школ. В этой работе сейчас участвует примерно 160 крупных наших инновационных предприятий. Мы планируем, что в 2024, 2025, 2026 годах, до 2026 года уже решение принято продлить, в этой работе примут не менее, чем 250 наших крупных хороших высокотехнологичных производств, и общий объем софинансирования будет где-то в районе 60 миллиардов рублей", - сказал Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской областиПрезидент отметил, что сейчас нужны высококвалифицированные кадры, поэтому необходимо работать конкретно понимая, где и что востребовано сегодня, и что будет востребовано завтра."И, кстати говоря, у нас принято решение о том, чтобы прогнозировать рынок труда на ближайшие годы, на 5 лет как минимум, и корректировать свою работу в связи с этим прогнозом. Это чрезвычайно важная вещь, чтобы не абы как шлепать там, "штамповать" людей с какой-то корочкой с тем же высшим или среднем образованием, которые потом не знают как им устроиться", - отметил Путин.Президент добавил, что нужна связь с производством для понимания, как рынок труда будет развиваться в ближайшие годы и, исходя из этого, действовать в этой чрезвычайно важной сфере."Инженерные школы - тоже одна из форм работы по этому направлению. Точно совершенно будем поддерживать и программу продлим", заверил он.

https://ria.ru/20240216/profpodgotovka-1927806378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, челябинская область