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Конституционный суд Сенегала аннулировал указ о переносе выборов - РИА Новости, 16.02.2024
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00:07 16.02.2024 (обновлено: 00:13 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/senegal-1927694704.html
Конституционный суд Сенегала аннулировал указ о переносе выборов
Конституционный суд Сенегала аннулировал указ о переносе выборов - РИА Новости, 16.02.2024
Конституционный суд Сенегала аннулировал указ о переносе выборов
Конституционный суд (КС) Сенегала аннулировал указ президента страны Маки Салла о переносе выборов главы государства, сообщает издание DacarActu со ссылкой на... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T00:07
2024-02-16T00:13
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Сенегала аннулировал указ президента страны Маки Салла о переносе выборов главы государства, сообщает издание DacarActu со ссылкой на текст постановления. Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе президентских выборов, изначально запланированных на февраль, на 15 декабря 2024 года, при этом депутатов от оппозиции силой вывели из зала заседаний перед голосованием. В решении суда говорится, что закон о переносе выборов, принятый Национальным собранием на сессии 5 февраля, противоречит конституции. "Декрет от 3 февраля 2024 года, отменяющий созыв избирательных институтов для проведения президентских выборов 25 февраля 2024 года, аннулируется", - говорится в постановлении КС.Как пишет издание Senego, Конституционный суд счел невозможным провести президентские выборы в первоначально назначенный срок 25 февраля. Поэтому семь судей КС предложили компетентным органам провести следующие выборы как можно скорее.
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в мире, сенегал, маки салл
В мире, Сенегал, Маки Салл
Конституционный суд Сенегала аннулировал указ о переносе выборов

Конституционный суд Сенегала аннулировал указ президента о переносе выборов

© AP Photo / Stefan KleinowitzПротестующие в Дакаре
Протестующие в Дакаре - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Stefan Kleinowitz
Протестующие в Дакаре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Сенегала аннулировал указ президента страны Маки Салла о переносе выборов главы государства, сообщает издание DacarActu со ссылкой на текст постановления.
Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе президентских выборов, изначально запланированных на февраль, на 15 декабря 2024 года, при этом депутатов от оппозиции силой вывели из зала заседаний перед голосованием.
В решении суда говорится, что закон о переносе выборов, принятый Национальным собранием на сессии 5 февраля, противоречит конституции. "Декрет от 3 февраля 2024 года, отменяющий созыв избирательных институтов для проведения президентских выборов 25 февраля 2024 года, аннулируется", - говорится в постановлении КС.
Как пишет издание Senego, Конституционный суд счел невозможным провести президентские выборы в первоначально назначенный срок 25 февраля. Поэтому семь судей КС предложили компетентным органам провести следующие выборы как можно скорее.
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