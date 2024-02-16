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Таланты со всего мира: начались съемки нового сезона "Удивительных людей" - РИА Новости, 16.02.2024
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Шоубиз
 
13:28 16.02.2024 (обновлено: 14:04 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/semki-1927777622.html
Таланты со всего мира: начались съемки нового сезона "Удивительных людей"
Таланты со всего мира: начались съемки нового сезона "Удивительных людей" - РИА Новости, 16.02.2024
Таланты со всего мира: начались съемки нового сезона "Удивительных людей"
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Начались съемки седьмого сезона шоу невероятных способностей "Удивительные люди" на России 1, в котором примут участие конкурсанты РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:28
2024-02-16T14:04
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Начались съемки седьмого сезона шоу невероятных способностей "Удивительные люди" на России 1, в котором примут участие конкурсанты с необычными способностями, в том числе из других стран, сообщает пресс-служба телеканала. "Участники будут решать невыполнимые, на первый взгляд, задачи. Каждый из них постарается поразить воображение жюри и в очередной раз доказать, что возможности человеческого мозга безграничны", – говорится в релизе. Оценивать международный состав участников предстоит жюри, в которое входят: хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили, абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, эксперт шоу и профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев, популяризатор научных знаний, автор и ведущий подкастов на радиостанции "Маяк" Александр Пушной.&quot;От седьмого сезона жду того же самого, что и от первого, и второго, и всех других – что я, как ребенок, буду продолжать удивляться, охать и ахать! И для меня это очень важно: я не только отдаю участникам свою энергию, но и сам невероятно подпитываюсь от них, – поделился эмоциями Папунаишвили.Ведущим проекта станет дважды лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ", теле- и радиоведущий Артем Варгафтик.Дату выхода седьмого сезона объявят в ближайшее время.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия-1 (телеканал), евгений папунаишвили, россия, наталья рагозина
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Россия-1 (телеканал), Евгений Папунаишвили, Россия, Наталья Рагозина
Таланты со всего мира: начались съемки нового сезона "Удивительных людей"

Начались съемки седьмого сезона шоу невероятных способностей "Удивительные люди"

© Фото : Пресс-служба телеканала Россия 1Члены жюри седьмого сезона шоу "Удивительные люди"
Члены жюри седьмого сезона шоу Удивительные люди - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Пресс-служба телеканала Россия 1
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Начались съемки седьмого сезона шоу невероятных способностей "Удивительные люди" на России 1, в котором примут участие конкурсанты с необычными способностями, в том числе из других стран, сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Участники будут решать невыполнимые, на первый взгляд, задачи. Каждый из них постарается поразить воображение жюри и в очередной раз доказать, что возможности человеческого мозга безграничны", – говорится в релизе.
Оценивать международный состав участников предстоит жюри, в которое входят: хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили, абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, эксперт шоу и профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев, популяризатор научных знаний, автор и ведущий подкастов на радиостанции "Маяк" Александр Пушной.
«

"От седьмого сезона жду того же самого, что и от первого, и второго, и всех других – что я, как ребенок, буду продолжать удивляться, охать и ахать! И для меня это очень важно: я не только отдаю участникам свою энергию, но и сам невероятно подпитываюсь от них, – поделился эмоциями Папунаишвили.

Ведущим проекта станет дважды лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ", теле- и радиоведущий Артем Варгафтик.
Дату выхода седьмого сезона объявят в ближайшее время.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиРоссия-1 (телеканал)Евгений ПапунаишвилиРоссияНаталья Рагозина
 
 
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