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Таланты со всего мира: начались съемки нового сезона "Удивительных людей"
Таланты со всего мира: начались съемки нового сезона "Удивительных людей" - РИА Новости, 16.02.2024
Таланты со всего мира: начались съемки нового сезона "Удивительных людей"
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Начались съемки седьмого сезона шоу невероятных способностей "Удивительные люди" на России 1, в котором примут участие конкурсанты РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:28
2024-02-16T13:28
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Начались съемки седьмого сезона шоу невероятных способностей "Удивительные люди" на России 1, в котором примут участие конкурсанты с необычными способностями, в том числе из других стран, сообщает пресс-служба телеканала. "Участники будут решать невыполнимые, на первый взгляд, задачи. Каждый из них постарается поразить воображение жюри и в очередной раз доказать, что возможности человеческого мозга безграничны", – говорится в релизе. Оценивать международный состав участников предстоит жюри, в которое входят: хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили, абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, эксперт шоу и профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев, популяризатор научных знаний, автор и ведущий подкастов на радиостанции "Маяк" Александр Пушной."От седьмого сезона жду того же самого, что и от первого, и второго, и всех других – что я, как ребенок, буду продолжать удивляться, охать и ахать! И для меня это очень важно: я не только отдаю участникам свою энергию, но и сам невероятно подпитываюсь от них, – поделился эмоциями Папунаишвили.Ведущим проекта станет дважды лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ", теле- и радиоведущий Артем Варгафтик.Дату выхода седьмого сезона объявят в ближайшее время.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия-1 (телеканал), евгений папунаишвили, россия, наталья рагозина
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Россия-1 (телеканал), Евгений Папунаишвили, Россия, Наталья Рагозина
Таланты со всего мира: начались съемки нового сезона "Удивительных людей"
Начались съемки седьмого сезона шоу невероятных способностей "Удивительные люди"
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Начались съемки седьмого сезона шоу невероятных способностей "Удивительные люди" на России 1, в котором примут участие конкурсанты с необычными способностями, в том числе из других стран, сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Участники будут решать невыполнимые, на первый взгляд, задачи. Каждый из них постарается поразить воображение жюри и в очередной раз доказать, что возможности человеческого мозга безграничны", – говорится в релизе.
Оценивать международный состав участников предстоит жюри, в которое входят: хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили, абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, эксперт шоу и профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев, популяризатор научных знаний, автор и ведущий подкастов на радиостанции "Маяк" Александр Пушной.
«
"От седьмого сезона жду того же самого, что и от первого, и второго, и всех других – что я, как ребенок, буду продолжать удивляться, охать и ахать! И для меня это очень важно: я не только отдаю участникам свою энергию, но и сам невероятно подпитываюсь от них, – поделился эмоциями Папунаишвили.
Ведущим проекта станет дважды лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ", теле- и радиоведущий Артем Варгафтик.
Дату выхода седьмого сезона объявят в ближайшее время.
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