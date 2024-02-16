https://ria.ru/20240216/sanktsii-1927855411.html

ЕС может ввести санкции против КНДР из-за России, считает источник

ЕС может ввести санкции против КНДР из-за России, считает источник - РИА Новости, 16.02.2024

ЕС может ввести санкции против КНДР из-за России, считает источник

Высокопоставленный европейский источник ЕС в Брюсселе не исключает возможности санкций против КНДР за якобы военную помощь России, которую и в Москве, и в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:56

2024-02-16T17:56

2024-02-16T17:56

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москва

александр мацегора

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Высокопоставленный европейский источник ЕС в Брюсселе не исключает возможности санкций против КНДР за якобы военную помощь России, которую и в Москве, и в Пхеньяне уже опровергали. "Конечно, мы готовы рассматривать возможность таких санкций", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

https://ria.ru/20240210/koreya-1926542867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, александр мацегора, петр ильичев, оон, евросоюз