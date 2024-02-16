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ЕС может ввести санкции против КНДР из-за России, считает источник - РИА Новости, 16.02.2024
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17:56 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/sanktsii-1927855411.html
ЕС может ввести санкции против КНДР из-за России, считает источник
ЕС может ввести санкции против КНДР из-за России, считает источник - РИА Новости, 16.02.2024
ЕС может ввести санкции против КНДР из-за России, считает источник
Высокопоставленный европейский источник ЕС в Брюсселе не исключает возможности санкций против КНДР за якобы военную помощь России, которую и в Москве, и в... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:56
2024-02-16T17:56
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Высокопоставленный европейский источник ЕС в Брюсселе не исключает возможности санкций против КНДР за якобы военную помощь России, которую и в Москве, и в Пхеньяне уже опровергали. "Конечно, мы готовы рассматривать возможность таких санкций", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
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в мире, россия, москва, александр мацегора, петр ильичев, оон, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Александр Мацегора, Петр Ильичев, ООН, Евросоюз
ЕС может ввести санкции против КНДР из-за России, считает источник

В ЕС допустили возможность санкций против КНДР из-за якобы военной помощи России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Высокопоставленный европейский источник ЕС в Брюсселе не исключает возможности санкций против КНДР за якобы военную помощь России, которую и в Москве, и в Пхеньяне уже опровергали.
«
"Конечно, мы готовы рассматривать возможность таких санкций", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
Столица КНДР Пхеньян - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Посол объяснил, зачем США говорят о поставках ракет из КНДР в Россию
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В миреРоссияМоскваАлександр МацегораПетр ИльичевООНЕвросоюз
 
 
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