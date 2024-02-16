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Спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с судна в Охотском море - РИА Новости, 16.02.2024
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16:32 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/rybak-1927824266.html
Спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с судна в Охотском море
Спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с судна в Охотском море - РИА Новости, 16.02.2024
Спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с судна в Охотском море
Спасатели на вертолете эвакуировали члена экипажа рыболовецкого траулера в 200 километрах от Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:32
2024-02-16T16:32
происшествия
магадан
россия
охотское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 16 фев - РИА Новости. Спасатели на вертолете эвакуировали члена экипажа рыболовецкого траулера в 200 километрах от Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону. "Рыболовный траулер находился в двухстах километрах от берегов Магадана. Помощь потребовалась члену экипажа судна. Сотрудники МЧС России при помощи специальной корзины и бортовой лебедки подняли пострадавшего на борт вертолета. Мужчина уже доставлен в больницу Магадана", - говорится в сообщении.
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происшествия, магадан, россия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магадан, Россия, Охотское море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с судна в Охотском море

Спасатели на вертолете эвакуировали рыбака с судна в 200 километрах от Магадана

© ГУ МЧС России по Магаданской областиСпасательная операция МЧС России в Охотском море. Кадр видео
Спасательная операция МЧС России в Охотском море. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Магаданской области
Спасательная операция МЧС России в Охотском море. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 16 фев - РИА Новости. Спасатели на вертолете эвакуировали члена экипажа рыболовецкого траулера в 200 километрах от Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону.
«
"Рыболовный траулер находился в двухстах километрах от берегов Магадана. Помощь потребовалась члену экипажа судна. Сотрудники МЧС России при помощи специальной корзины и бортовой лебедки подняли пострадавшего на борт вертолета. Мужчина уже доставлен в больницу Магадана", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМагаданРоссияОхотское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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