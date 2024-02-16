https://ria.ru/20240216/rubl-1927699775.html
Рубль занял рекордную долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки
Рубль занял рекордную долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки - РИА Новости, 16.02.2024
Рубль занял рекордную долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки
Рубль занял рекордную для себя долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки, а больше всего им расплачивались за товары и услуги из Европы, следует из... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T02:03
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Рубль занял рекордную для себя долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки, а больше всего им расплачивались за товары и услуги из Европы, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ. Так, доля российской валюты в импорте товаров и услуг в декабре выросла за год на 2,2 процентного пункта - до 31%. В расчетах за товары из американских и африканских стран она увеличилась до максимальных за все время 35,1% и 48,1% соответственно. Чаще всего рубль использовался при оплате импорта из Европы - там его доля по итогам декабря составила 49%. Затем идет Африка, Океания (43,6%) и страны Карибского бассейна (38,4%). При оплате поставок из Азии рубль использовался только для четверти платежей. В экспорте же в годовом выражении доля рубля сократилась на 1,1 процентного пункта - до 36,1%. Страны Карибского бассейна в конце прошлого года оплачивали более 90% российских товаров в рублях, Европа - 49%, а страны Азии, Америки и Океании - около трети. Меньше всего рубль использовали при расчетах за российский экспорт страны Африки.
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экономика, африка, россия, америка, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Африка, Россия, Америка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Рубль занял рекордную долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки
Анализ: рубль занял рекордную долю в расчетах за импорт из Америки и Африки
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Рубль занял рекордную для себя долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки, а больше всего им расплачивались за товары и услуги из Европы, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ.
Так, доля российской валюты в импорте товаров и услуг в декабре выросла за год на 2,2 процентного пункта - до 31%. В расчетах за товары из американских и африканских стран она увеличилась до максимальных за все время 35,1% и 48,1% соответственно.
Чаще всего рубль использовался при оплате импорта из Европы - там его доля по итогам декабря составила 49%. Затем идет Африка, Океания (43,6%) и страны Карибского бассейна
(38,4%). При оплате поставок из Азии
рубль использовался только для четверти платежей.
В экспорте же в годовом выражении доля рубля сократилась на 1,1 процентного пункта - до 36,1%. Страны Карибского бассейна в конце прошлого года оплачивали более 90% российских товаров в рублях, Европа - 49%, а страны Азии, Америки и Океании - около трети. Меньше всего рубль использовали при расчетах за российский экспорт страны Африки.
Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума