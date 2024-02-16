https://ria.ru/20240216/rubl-1927699775.html

Рубль занял рекордную долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки

Рубль занял рекордную долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки - РИА Новости, 16.02.2024

Рубль занял рекордную долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки

Рубль занял рекордную для себя долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки, а больше всего им расплачивались за товары и услуги из Европы, следует из... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T02:03

2024-02-16T02:03

2024-02-16T02:03

экономика

африка

россия

америка

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841849111_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_cd39e15097ac50c0e87d3daaf8720567.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Рубль занял рекордную для себя долю в расчетах России за импорт из Америки и Африки, а больше всего им расплачивались за товары и услуги из Европы, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ. Так, доля российской валюты в импорте товаров и услуг в декабре выросла за год на 2,2 процентного пункта - до 31%. В расчетах за товары из американских и африканских стран она увеличилась до максимальных за все время 35,1% и 48,1% соответственно. Чаще всего рубль использовался при оплате импорта из Европы - там его доля по итогам декабря составила 49%. Затем идет Африка, Океания (43,6%) и страны Карибского бассейна (38,4%). При оплате поставок из Азии рубль использовался только для четверти платежей. В экспорте же в годовом выражении доля рубля сократилась на 1,1 процентного пункта - до 36,1%. Страны Карибского бассейна в конце прошлого года оплачивали более 90% российских товаров в рублях, Европа - 49%, а страны Азии, Америки и Океании - около трети. Меньше всего рубль использовали при расчетах за российский экспорт страны Африки.

https://ria.ru/20240215/rubl-1927475671.html

африка

россия

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, африка, россия, америка, центральный банк рф (цб рф)