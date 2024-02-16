https://ria.ru/20240216/rossiya-1927809404.html

Зеленский заявил о критическом преимуществе России в вооружениях

Зеленский заявил о критическом преимуществе России в вооружениях - РИА Новости, 16.02.2024

Зеленский заявил о критическом преимуществе России в вооружениях

Владимир Зеленский в ходе всеукраинского телемарафона признал критическое преимущество РФ в артиллерии и других видах оружия, отметив существенное уменьшение... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:33

2024-02-16T15:33

2024-02-16T15:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе всеукраинского телемарафона признал критическое преимущество РФ в артиллерии и других видах оружия, отметив существенное уменьшение поставок Украине от партнеров."Провели переговоры с господином канцлером. Ключевой вопрос - ситуация на фронте, в частности, преимущество критическое российских оккупантов в артиллерии и других видах оружия", - сказал Зеленский на брифинге с канцлером германии Олафом Шольцем, его транслировал всеукраинский телемарафон.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240213/rossiya-1927077825.html

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Кирилл Волков

россия, украина, в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр