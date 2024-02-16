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Зеленский заявил о критическом преимуществе России в вооружениях - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 16.02.2024 (обновлено: 15:52 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/rossiya-1927809404.html
Зеленский заявил о критическом преимуществе России в вооружениях
Зеленский заявил о критическом преимуществе России в вооружениях - РИА Новости, 16.02.2024
Зеленский заявил о критическом преимуществе России в вооружениях
Владимир Зеленский в ходе всеукраинского телемарафона признал критическое преимущество РФ в артиллерии и других видах оружия, отметив существенное уменьшение... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:33
2024-02-16T15:52
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе всеукраинского телемарафона признал критическое преимущество РФ в артиллерии и других видах оружия, отметив существенное уменьшение поставок Украине от партнеров."Провели переговоры с господином канцлером. Ключевой вопрос - ситуация на фронте, в частности, преимущество критическое российских оккупантов в артиллерии и других видах оружия", - сказал Зеленский на брифинге с канцлером германии Олафом Шольцем, его транслировал всеукраинский телемарафон.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240213/rossiya-1927077825.html
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россия, украина, в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил о критическом преимуществе России в вооружениях

Зеленский: преимущество России в артиллерии и другом оружии стало критическим

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе всеукраинского телемарафона признал критическое преимущество РФ в артиллерии и других видах оружия, отметив существенное уменьшение поставок Украине от партнеров.
"Провели переговоры с господином канцлером. Ключевой вопрос - ситуация на фронте, в частности, преимущество критическое российских оккупантов в артиллерии и других видах оружия", - сказал Зеленский на брифинге с канцлером германии Олафом Шольцем, его транслировал всеукраинский телемарафон.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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