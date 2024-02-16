https://ria.ru/20240216/remont-1927742531.html

В РСА призвали четче прописать права и обязанности страховщиков при ремонте

В РСА призвали четче прописать права и обязанности страховщиков при ремонте - РИА Новости, 16.02.2024

В РСА призвали четче прописать права и обязанности страховщиков при ремонте

Российский союз автостраховщиков (РСА) и Служба финансового уполномоченного считают, что права и обязанности страховщиков и автовладельцев при ремонте нужно... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:02

2024-02-16T11:02

2024-02-16T16:20

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россия

евгений уфимцев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) и Служба финансового уполномоченного считают, что права и обязанности страховщиков и автовладельцев при ремонте нужно прописать четче, чтобы избежать роста судебных разбирательств и дать возможность пострадавшему водителю предложить свою станцию технического обслуживания страховой компании, если на станции ТО страховщика нужных деталей не окажется, сказал журналистам глава союза Евгений Уфимцев. РСА и Служба финансового уполномоченного готовят соответствующее предложение с поправками в закон об ОСАГО, уточнил он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". "Сейчас страховая компания должна заключить договор со станцией технического обслуживания, которая обязуется в течение 30 дней отремонтировать автомобиль и нести ответственность за качество. А если таких деталей на станции нет, то страховая компания выплачивает деньгами за минусом износа", - напомнил Уфимцев. "Страховое сообщество сейчас готовит вместе с финансовым уполномоченным предложение в закон (об ОСАГО – ред.), чтобы были более четко прописаны права и обязанности у обеих сторон - страховщика и потребителя при натуральном возмещении. Страховщики подготовили предложение, по которому, если у страховой компании нет своей станции, то человек может предложить свою страховую станцию, с которой у него будет свой договор, по этой станции страховая компания заплатит именно за ремонт", - сказал он. Если же ни у страховщика, ни у автовладельца нет станции с нужными деталями, тогда страховой компанией производится выплата деньгами за минусом износа, добавил глава РСА, рассказывая об идее. Уфимцев напомнил, что по итогам прошлого года в РФ стало больше разбирательств в судах, в том числе из-за отсутствия возможности найти новые запчасти. Даже если финансовый омбудсмен подтверждал сумму возмещения, которую должен был выплатить страховщик, находились недовольные автовладельцы. Этим пользовались недобросовестные юристы, предлагавшие решить вопрос через суд. "Считаем, что это предложение страховщиков и Службы финуполномоченного приведет к тому, что ситуация на рынке в части работы недобросовестных посредников, качества и сервиса улучшится", - резюмировал глава РСА."В рамках их (страховщиков - ред.) работы мы представляем обобщенную информацию, накопленную в процессе рассмотрения соответствующих споров", - в свою очередь отметил РИА Новости главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

https://radiosputnik.ru/20240204/osago-1925015235.html

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авто, россия, евгений уфимцев, осаго