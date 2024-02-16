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В Ростовской области ПВО успешно отработали по целям за пределами региона - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:32 16.02.2024 (обновлено: 23:35 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/pvo-1927895520.html
В Ростовской области ПВО успешно отработали по целям за пределами региона
В Ростовской области ПВО успешно отработали по целям за пределами региона - РИА Новости, 16.02.2024
В Ростовской области ПВО успешно отработали по целям за пределами региона
В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по целям за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T23:32
2024-02-16T23:35
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
василий голубев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по целям за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев."В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240216/pvo-1927710120.html
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ростовская область, безопасность, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Василий Голубев
В Ростовской области ПВО успешно отработали по целям за пределами региона

В Ростовской области ПВО успешно отработали по целям за чертой региона

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по целям за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев.
«
"В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу", - написал он в Telegram-канале.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьБезопасностьВасилий Голубев
 
 
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