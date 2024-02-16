https://ria.ru/20240216/pvo-1927895520.html
В Ростовской области ПВО успешно отработали по целям за пределами региона
В Ростовской области ПВО успешно отработали по целям за пределами региона - РИА Новости, 16.02.2024
В Ростовской области ПВО успешно отработали по целям за пределами региона
В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по целям за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T23:32
2024-02-16T23:32
2024-02-16T23:35
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
василий голубев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по целям за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев."В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240216/pvo-1927710120.html
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ростовская область, безопасность, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Василий Голубев
В Ростовской области ПВО успешно отработали по целям за пределами региона
В Ростовской области ПВО успешно отработали по целям за чертой региона