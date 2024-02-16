https://ria.ru/20240216/pvo-1927782997.html

Ростовские власти прокомментировали сообщение о громком звуке в небе

Ростовские власти прокомментировали сообщение о громком звуке в небе - РИА Новости, 16.02.2024

Ростовские власти прокомментировали сообщение о громком звуке в небе

По данным военных, ПВО в Ростовской области не работала, сообщил журналистам в четверг представитель правительства региона. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:41

2024-02-16T13:41

2024-02-16T16:17

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. По данным военных, ПВО в Ростовской области не работала, сообщил журналистам в четверг представитель правительства региона. Как передает корреспондент РИА Новости, громкий звук был слышен в небе над разными районами Ростова-на-Дону около 13.00 мск пятницы. "По данным военных, ПВО не работало", - сказал собеседник в правительстве, не уточнив источник звука.

https://ria.ru/20240216/obstrel-1927709103.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону