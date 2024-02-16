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Ростовские власти прокомментировали сообщение о громком звуке в небе - РИА Новости, 16.02.2024
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13:41 16.02.2024 (обновлено: 16:17 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/pvo-1927782997.html
Ростовские власти прокомментировали сообщение о громком звуке в небе
Ростовские власти прокомментировали сообщение о громком звуке в небе - РИА Новости, 16.02.2024
Ростовские власти прокомментировали сообщение о громком звуке в небе
По данным военных, ПВО в Ростовской области не работала, сообщил журналистам в четверг представитель правительства региона. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:41
2024-02-16T16:17
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. По данным военных, ПВО в Ростовской области не работала, сообщил журналистам в четверг представитель правительства региона. Как передает корреспондент РИА Новости, громкий звук был слышен в небе над разными районами Ростова-на-Дону около 13.00 мск пятницы. "По данным военных, ПВО не работало", - сказал собеседник в правительстве, не уточнив источник звука.
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927709103.html
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
Ростовские власти прокомментировали сообщение о громком звуке в небе

Ростовские власти, комментируя громкие звуки, заявили, что ПВО не работала

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. По данным военных, ПВО в Ростовской области не работала, сообщил журналистам в четверг представитель правительства региона.
Как передает корреспондент РИА Новости, громкий звук был слышен в небе над разными районами Ростова-на-Дону около 13.00 мск пятницы.
«
"По данным военных, ПВО не работало", - сказал собеседник в правительстве, не уточнив источник звука.
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ПроисшествияРостов-на-Дону
 
 
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