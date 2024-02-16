https://ria.ru/20240216/pvo-1927782997.html
Ростовские власти прокомментировали сообщение о громком звуке в небе
Ростовские власти прокомментировали сообщение о громком звуке в небе - РИА Новости, 16.02.2024
Ростовские власти прокомментировали сообщение о громком звуке в небе
По данным военных, ПВО в Ростовской области не работала, сообщил журналистам в четверг представитель правительства региона. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:41
2024-02-16T13:41
2024-02-16T16:17
происшествия
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_f5ece3a7797c5d058ceb4421e7caf7b4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев - РИА Новости. По данным военных, ПВО в Ростовской области не работала, сообщил журналистам в четверг представитель правительства региона. Как передает корреспондент РИА Новости, громкий звук был слышен в небе над разными районами Ростова-на-Дону около 13.00 мск пятницы. "По данным военных, ПВО не работало", - сказал собеседник в правительстве, не уточнив источник звука.
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927709103.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e9409db49243cef99289c420d85ea79c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
Ростовские власти прокомментировали сообщение о громком звуке в небе
Ростовские власти, комментируя громкие звуки, заявили, что ПВО не работала