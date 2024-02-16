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Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 16.02.2024 (обновлено: 08:55 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/pvo-1927710120.html
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников - РИА Новости, 16.02.2024
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников
Средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T07:08
2024-02-16T08:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
черное море
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА над Белгородской областью и Черным морем &lt;...&gt; по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — рассказали в ведомстве.Один дрон уничтожили над Белгородской областью, еще четыре — над Черным морем.При попытке атаки украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927709103.html
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белгородская область, черное море, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников

ПВО уничтожила пять украинских БПЛА в Белгородской области и над Черным морем

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА над Белгородской областью и Черным морем <...> по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.

Один дрон уничтожили над Белгородской областью, еще четыре — над Черным морем.
При попытке атаки украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19
Вчера, 06:44
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьЧерное мореРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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