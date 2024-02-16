https://ria.ru/20240216/pvo-1927710120.html

Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников

Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников - РИА Новости, 16.02.2024

Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников

Средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T07:08

2024-02-16T07:08

2024-02-16T08:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

черное море

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА над Белгородской областью и Черным морем <...> по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.Один дрон уничтожили над Белгородской областью, еще четыре — над Черным морем.При попытке атаки украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240216/obstrel-1927709103.html

белгородская область

черное море

россия

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белгородская область, черное море, россия, вооруженные силы украины