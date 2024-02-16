https://ria.ru/20240216/pvo-1927710120.html
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников - РИА Новости, 16.02.2024
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников
Средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T07:08
2024-02-16T07:08
2024-02-16T08:55
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белгородская область
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА над Белгородской областью и Черным морем <...> по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.Один дрон уничтожили над Белгородской областью, еще четыре — над Черным морем.При попытке атаки украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
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белгородская область, черное море, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили за ночь пять украинских беспилотников
ПВО уничтожила пять украинских БПЛА в Белгородской области и над Черным морем