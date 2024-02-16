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Путин рассказал о работе программы промышленной ипотеки - РИА Новости, 16.02.2024
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17:17 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/putin-1927839135.html
Путин рассказал о работе программы промышленной ипотеки
Путин рассказал о работе программы промышленной ипотеки - РИА Новости, 16.02.2024
Путин рассказал о работе программы промышленной ипотеки
Более 800 кредитов уже выдано в России по программе промышленной ипотеки, в рамках которой компании могут взять кредит до 500 миллионов рублей под 3,5% на... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:17
2024-02-16T17:17
экономика
россия
владимир путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Более 800 кредитов уже выдано в России по программе промышленной ипотеки, в рамках которой компании могут взять кредит до 500 миллионов рублей под 3,5% на покупку или обновление производственных площадей, заявил президент России Владимир Путин. "Запущена промышленная ипотека... Чтобы купить, построить или обновить производственные площади компании могут привлечь семилетний кредит до 500 миллионов рублей по ставке 3,5% годовых. Более 800 таких кредитов уже выдано", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.
https://ria.ru/20240216/putin-1927835119.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о работе программы промышленной ипотеки

Путин: в России выдали более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Более 800 кредитов уже выдано в России по программе промышленной ипотеки, в рамках которой компании могут взять кредит до 500 миллионов рублей под 3,5% на покупку или обновление производственных площадей, заявил президент России Владимир Путин.
"Запущена промышленная ипотека... Чтобы купить, построить или обновить производственные площади компании могут привлечь семилетний кредит до 500 миллионов рублей по ставке 3,5% годовых. Более 800 таких кредитов уже выдано", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.
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