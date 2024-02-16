https://ria.ru/20240216/putin-1927839135.html

Путин рассказал о работе программы промышленной ипотеки

Путин рассказал о работе программы промышленной ипотеки - РИА Новости, 16.02.2024

Путин рассказал о работе программы промышленной ипотеки

Более 800 кредитов уже выдано в России по программе промышленной ипотеки, в рамках которой компании могут взять кредит до 500 миллионов рублей под 3,5% на... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:17

2024-02-16T17:17

2024-02-16T17:17

экономика

россия

владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Более 800 кредитов уже выдано в России по программе промышленной ипотеки, в рамках которой компании могут взять кредит до 500 миллионов рублей под 3,5% на покупку или обновление производственных площадей, заявил президент России Владимир Путин. "Запущена промышленная ипотека... Чтобы купить, построить или обновить производственные площади компании могут привлечь семилетний кредит до 500 миллионов рублей по ставке 3,5% годовых. Более 800 таких кредитов уже выдано", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.

https://ria.ru/20240216/putin-1927835119.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин